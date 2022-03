Viaceré krajiny vypovedali desiatky ruských diplomatov

Holandské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v utorok si predvolalo ruského veľvyslanca a povedalo mu, že dôstojníci, ktorí boli akreditovaní ako diplomati, budú z krajiny vyhostení.

Rezort diplomacie konštatoval, že „spravodajská hrozba pre Holandsko zostáva vysoká. Terajší prístup Ruska v širšom zmysle spôsobuje, že prítomnosť týchto spravodajských dôstojníkov je neželaná". Vláda sa vyjadrila, že toto rozhodnutie prijala v rámci konzultácií s „viacerými rovnako zmýšľajúcimi krajinami" a poukázala na podobné vyhostenia z USA, Poľska, Bulharska, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy a Čiernej Hory.

Vypovedanie 21 ruských diplomatov v utorok ohlásilo aj Belgicko. Krajina uviedla, že pre ich vyhostenie sa rozhodla vzhľadom na aktivity súvisiace so špionážou a nezákonným ovplyvňovaním. Diplomati dostali lehotu dva týždne na opustenie Belgicka, povedala pre agentúru The Associated Press hovorkyňa belgického ministerstva zahraničných vecí Elke Pattynová.

České ministerstvo zahraničia oznámilo, že dalo jednému ruskému diplomatovi 72 hodín na opustenie krajiny. „Spolu s našimi spojencami znižujeme ruskú spravodajskú prítomnosť v EÚ,“ uviedol rezort.

Štyroch vysokopostavených ruských predstaviteľov zas vypovedalo Írsko. To krok odôvodnilo ich aktivitami, ktoré nie sú „v súlade s medzinárodnými normami diplomatického správania“.