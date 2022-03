Szijjártó obvinil Kyjev, že sa snaží ovplyvniť voľby v Maďarsku

Šéf maďarskej diplomacie vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach tvrdil, že „prebieha koordinácia medzi maďarskou ľavicou a zástupcami ukrajinskej vlády“ a že Ukrajina sa pokúša v prospech koalície maďarských opozičných strán ovplyvniť voľby, ktoré budú v Maďarsku túto nedeľu 3. apríla. Žiadne dôkazy, ktoré by obvinenia potvrdzovali, ale neuviedol.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno niekoľkokrát ostro kritizoval prístup maďarskej vlády k vojne na Ukrajine. Maďarsko, na rozdiel od väčšiny svojich spojencov v Európskej únii a ako jediné z únijných susedov Ukrajiny, odmietlo dodať Kyjevu zbrane aj umožniť ich transport cez svoje územie. Maďarská vláda sa tiež aktívne postavila proti uvaleniu sankcií na dovoz ruskej energie s poukazom na to, že by to vážne poškodilo ekonomiku krajiny.

Táto politika prinútila Zelenského k tomu, že v piatok dôrazne vyzval maďarského premiéra Viktora Orbána, všeobecne považovaného za najbližšieho spojenca Kremľa v Európskej únii, aby zaujal jasnejší postoj k vojne a aby podporil Ukrajinu, ktorá čelí ruskej agresii.