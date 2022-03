Väčšina Američanov podporuje vyslanie vojenských posíl do Európy

Väčšina obyvateľov USA podporuje vysielanie ďalších amerických vojakov do krajín strednej a východnej Európy v reakcii na už päť týždňov trvajúcu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Vyplýva to z nového, v stredu zverejneného prieskumu agentúry Reuters a spoločnosti Ipsos.

Z prieskumu vyplýva, že s vyslaním ďalších vojakov na územie členských krajín NATO v Európe súhlasí približne 55 percent Američanov z oboch hlavných politických táborov.

Podpora pre tento krok je vyššia medzi demokratmi podporujúcimi prezidenta USA Joea Bidena, medzi ktorými dosahuje až 61 percent. V radoch opozičných republikánov je podpora pre ďalšie nasadzovanie vojakov zhruba 54-percentná.

Internetový prieskum Reuters/Ipsos bol vykonaný v priebehu pondelka a utorka na vzorke 1005 dospelých obyvateľov USA. Štatistická odchýlka predstavuje približne štyri percentá.

Prezident Biden v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vyslal do európskych krajín na východnom krídle NATO už tisíce vojakov. Pentagón v utorok oznámil, že do Európy budú vyslané ďalšie vojenské posily a technika vrátane nadzvukových stíhačiek F-18.

Momentálne je v európskych krajinách rozmiestnených viac než 100-tisíc amerických vojakov. Pred ruským útokom na Ukrajinu ich tam bolo približne 80-tisíc, píše agentúra Reuters.

Z prieskumu Reuters/Ipsos tiež vyplynulo, že 61 percent Američanov podporuje tvrdé ekonomické sankcie voči Rusku i napriek tomu, že prispeli k výraznému zvýšeniu cien benzínu v USA.

Celkový prístup Bidena k riešeniu krízy, ktorú vyvolala Ruskom rozpútaná vojna na Ukrajine, podporuje okolo 47 percent Američanov. Prezidentovu ekonomickú politiku naproti tomu hodnotí kladne len 39 percent obyvateľov USA.

Popularita Joea Bidena medzi americkými voličmi v posledných týždňoch poklesla na najnižšiu úroveň od jeho nástupu do úradu. Podľa agentúry Reuters to naznačuje, že by demokrati mohli v novembrových voľbách prísť o tesnú väčšinu v oboch komorách amerického Kongresu.