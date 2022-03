Ďalší branci na Ukrajinu? Putin podpísal odvod 134 500 ľudí

Ruský prezident Vladimír Putin podpísal výnos o jarných odvodoch do armády. K vojenskej službe má byť od 1. apríla do 15. júla povolaných 134 500 občanov Ruskej federácie vo veku od 18 do 27 rokov, oznámila agentúra TASS. Základná vojenská služba v Rusku trvá 12 mesiacov.