ONLINE: Zelenskyj: Po Rusoch zostáva spúšť. USA chystajú pre Ukrajinu sovietske tanky

7:18 Podľa denníka The New York Times Washington pracuje so svojimi spojencami na odovzdaní tankov sovietskej výroby Ukrajine. Požiadal o to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takýto krok by ďalej posilnil ukrajinské ozbrojené sily. Podľa zdroja denníka by sa dodávky techniky mali začať čoskoro, aby ukrajinská armáda mohla úspešnejšie čeliť očakávaným ruským útokom v Donbase.

Nemenovaný americký predstaviteľ však denníku odmietol povedať, koľko kusov techniky by Kyjev mohol dostať a z ktorých krajín.

Spojené štáty tiež pošlú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 300 miliónov dolárov. Ide o bezpilotné prostriedky alebo navádzané strely, informovala agentúra Reuters.

Washington Kyjevu poskytne laserom navádzané strely, bezpilotné prostriedky, zariadenia na nočné videnie, muníciu či opancerované vozidlá. Podľa hovorcu Pentagonu Johna Kirbyho USA Ukrajine poskytli od začiatku ruskej invázie vojenskú pomoc v celkovej hodnote 1,6 miliardy dolárov. „Toro rozhodnutie potvrdzuje neotrasiteľný záväzok Spojených štátov voči suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny,“ uviedol Kirby.

V piatok hovorkyňa Bieleho domu Len Psakiová uviedla, že Washington poskytuje Kyjevu vybavenie, ktoré by mu mu pomohlo v prípade útokov biologickými či chemickými zbraňami.

7:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom najnovšom nočnom videoprejave Rusko opäť obvinil z ďalších vojnových zločinov. Uviedol napríklad aj to, že Moskva sa pokúša odvádzať do boja ako brancov aj ľudí z anektovaného Krymu. Informuje o tom spravodajkyňa denníka The Guardian.

Zelenskyj ďalej povedal, že ruskí vojaci sa zo severu Ukrajiny sťahujú „pomalým, ale viditeľným“ spôsobom. Dodal, že v niektorých prípadoch ich vytlačili ukrajinské sily, ale v iných odišli aj z vlastnej vôle. „Ostáva po nich úplná pohroma a množstvo nebezpečenstiev, to je pravda,“ povedal. Rusi podľa jeho slov oblasť pri svojom odsune zamínujú, a to dokonca v okolí domov či mŕtvol ležiaciach na zemi, cituje ho agentúra AP. Zelenskyj tiež varoval, že aj pri odsune môžu pokračovať aj s bombardovaním.

„Každý, kto sa do tejto oblasti vráti, musí byť veľmi opatrný,“ pokračoval ukrajinský prezident. „Stále nie je možné vrátiť sa k normálnemu život, aký bol predtým… Počkajte, kým bude naša zem vyčistená (odmínovaná), a kým si nebudete istí, že nie je možné ďalšie ostreľovanie,“ do­dal.

Zelenskyj ďalej uviedol, že na východe krajiny je situácia „aj naďalej mimoriadne ťažká“. Okrem toho povedal, že ruské sily sa hromadia v Donbase, smerom na Charkov, a „chystajú sa na ešte silnejšie“ útoky. „Sú pred nami ťažké boje. Nemôžeme si myslieť, že sme už prešli všetkými skúškami,“ dodal.

Ukrajinský prezident okrem toho uviedol, že začiatok ruskej brannej sezóny priniesol tento rok „zaručenú smrť pre mnohých mladých chlapcov“. Ruským rodinám zároveň adresoval varovanie: „Nepotrebujeme tu ďalších mŕtvych ľudí. Zachráňte svoje deti, aby sa z nich nestali zloduchovia. Neposielajte ich do armády. Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste ich udržali nažive. Nechajte ich doma,“ povedal.

Rusko tiež obvinil z toho, že sa snaží brať do armády aj ľudí z anektovaného polostrova Krym, čo označil za porušenie humanitárneho práva a Západ vyzval na uvalenie ďalších sankcií. Na obyvateľov Krymu apeloval, aby do ruskej armády vstúpiť odmietli. Ak by sa im to však nepodarilo, majú sa podľa jeho slov „pri prvej príležitosti“ vzdať ukrajinskej armáde. „My to všetko pochopíme. Ostanete žiť,“ dodal.

Zelenskyj okrem toho informoval, že Rusko dosadilo v niektorých oblastiach na juhu Ukrajiny do vedenia prorusky zmýšľajúcich „dočasných lídrov“, ktorí sa vyhrážajú zamestnancom miestnych úradov či podnikov a nútia ich k spolupráci. Zelenskyj v tejto súvislosti upozornil, že následkom bude čeliť každý, kto sa stane takýmto vodcom, a síce ako povedal „kolaborantom“.

Zelenskyj predtým v rozhovore pre stanicu Fox News uviedol, že sankcie, ktoré na Moskvu uvalil Západ v dôsledku invázie, zjavne fungujú. Potrebné je však podľa jeho slov vyvíjať ďalší tlak.