Kaczyński je otvorený možnosti rozmiestnenia jadrových zbraní USA v Poľsku

Poľský vicepremiér a de facto najmocnejší politický predstaviteľ v krajine Jaroslaw Kaczyński dnešnému vydaniu nemeckého denníka Die Welt povedal, že je otvorený voči možnosti rozmiestniť americké jadrové zbrane v Poľsku. Podľa neho by takýto krok "značne zosilnil odstrašenie Moskvy". Dodal zároveň, že táto otázka nie je na programe dňa, "čo sa však môže rýchlo zmeniť". S iniciatívou by podľa neho museli prísť samé Spojené štáty, informovala agentúra DPA.

Pred viac ako piatimi týždňami začalo Rusko agresívnu vojnu proti susednej Ukrajine, ktorá susedí aj s Poľskom. Varšava nalieha na spojencov, aby Severoatlantická aliancia posilnila svoje východné krídlo. Podľa Kaczyńského dáva v zásade zmysel, aby jadrové zbrane boli súčasťou tohto posilňovania.

Poľsko by podľa vicepremiéra uvítalo aj zvýšenie americkej vojenskej prítomnosti v Európe zo súčasných 100-tisíc na 150-tisíc vojakov, a to z dôvodu rastúcej ruskej agresivity. Podľa jeho názoru by malo byť 75-tisíc týchto vojakov umiestnených trvalo na východnom krídle NATO, z toho 50.-tisíc v Pobaltí a Poľsku.

„Vojaci jadrovej veľmoci Ameriky sú najsilnejším odstrašujúcim prostriedkom proti ruskému útoku na krajiny NATO a poskytujú nám najviac bezpečia,“ povedal poľský politik denníku Welt am Sonntag.

Celkovo by NATO malo pomáhať Ukrajine viac ako doteraz, myslí si Kaczyński. „Po prvé by malo začať mierovú misiu na Ukrajine,“ povedal s odkazom na poľskú iniciatívu, ktorá momentálne nenachádza v rámci aliancie dostatok podpory. „Za druhé, krajiny NATO by mali konečne dodať zbrane, o ktoré ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dôrazne žiada,“ dodal. Kyjev chce získať ťažké zbrane vrátane letectva, delostrelectva či tankov, ktoré by mu pomohli odraziť Ruskú inváziu.

K väčším dodávkam zbraní na Ukrajinu vyzval Kaczyński menovite Nemecko, ktoré by podľa neho tiež malo v Európskej únii presadiť ropné embargo voči Rusku. Nemecko a ďalšie úniové krajiny zastavenie ruských dodávok ropy odmieta s tým, že by takýto krok poškodil európske ekonomiky.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki tento týždeň oznámil, že Poľsko plánuje prestať používať ruskú ropu do konca tohto roka a najneskôr do konca mája chce prestať dovážať ruské uhlie.