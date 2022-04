Politológ: Maďarsko už nie je demokratickou krajinou

Nedeľné hlasovanie vyhral Fidesz, keď získal v 199–členom parlamente 135 mandátov. Pri zisku 53,1 percenta hlasov v ňom teda bude mať až 67,84 percenta kresiel. Šesť opozičných strán, ktoré kandidovali spoločne pod názvom V jednote za Maďarsko, bude mať v parlamente 56 poslancov a krajne pravicová Naša vlasť sedem zákonodarcov.

Začnem tým, ako ste komentovali výsledky maďarských volieb na sociálnej sieti Twitter. Napísali ste, že je to hrozné, a že prehra opozície v budúcnosti veľmi zhorší veci v krajine. Prečo pokladáte výsledky za hrozné a čo bude v Maďarsku ešte horšie?

Výsledky sú ako nočná mora. Fidesz premiéra Orbána získal v parlamente ústavnú väčšinu. Z praktického hľadiska to znamená, že už v podstate neexistujú žiadne poistky, na ktoré by maďarská vláda potrebovala brať ohľad. Okrem toho je tu ešte jeden problém. Od roku 2010 sa neformálna moc Fideszu odvíjala aj od toho, že mal proti sebe dva rôzne druhy opozície, ktoré nemohli spolupracovať. Až tak veľa sa o tom nehovorilo, ale pre Orbána to bolo dôležité, že v Maďarsku existoval tento trojstranícky systém. Okrem Fideszu ho tvorili krajne pravicový Jobbik a centristicko pravicové a stredo–ľavicové strany. Po voľbách v roku 2018 sa Jobbik rozpadol. Odčlenili sa od neho extrémisti a založili hnutie Naša vlasť. Samotný Jobbik sa posunul k politickému stredu a stal sa súčasťou zjednotenej opozície. Všetci očakávali, že krajne pravicová opozícia jednoducho zmizne.

Naša vlasť sa však dostala do parlamentu.

Prieskumy vôbec nenaznačovali, že bude mať poslancov. Orbánov trojstranícky neformálny systém moci teda prežil. Znamená to, že taktika zjednotenej opozície zlyhala. Nedokázala získať kontrolu nad približne polovicou maďarského elektorátu. Myšlienka zjednotenej opozície bola založená na tom, že ľudia sú za Orbána alebo proti nemu. Ale voľby sa vyvinuli inak a v Maďarsku to zase vyzerá tak, že máme dva rôzne typy opozície.

Povedali ste, že Orbánova vláda nebude musieť riešiť žiadne ústavné poistky. Znamená to teda, že sa ešte zhorší kvalita demokracie v Maďarsku?

Nepovedal by som, že kvalita demokracie v Maďarsku sa ešte zhorší. Medzi ľuďmi, ktorí sa zaoberajú politikou, je konsenzus, že krajina už nie je demokratická. Platí to možno už od roku 2014. V Maďarsku stále existuje systém, v ktorom si strany konkurujú. Ale ďalšie dôležité veci, ktorými definujeme demokraciu či aspoň volebnú demokraciu, nemáme. V tom zmysle sa Maďarsko rúti ako na šmýkačke. Stále dolu. Je to tak už od roku 2010. Existujú všetky dôvody na to, aby sme sa domnievali, že situácia bude každým dňom len horšia. Čo sa týka toho, ako Fidesz využije moc, neobmedzuje ho už nič. Iba predstavivosť jeho politikov.

Čo teda orbánovci urobia?

Neviem. A nie som si ani istý, či už majú nejaký premyslený plán. Fidesz však môže zaútočiť na zostávajúce centrá moci opozície na lokálnej úrovni. A najmä v Budapešti. Hovorilo sa, že by vláda mohla zmeniť nielen volebnú mapu v hlavnom meste, ale aj celý systém lokálnej samosprávy. Netvrdím, že sa to stane, ale vláda to urobiť môže.

Zjednotená opozícia čelila obrovským prekážkam v rámci volebného, politického, ale aj mediálneho systému v Maďarsku. Mala vôbec v istom momente nejakú šancu to prekonať? Jej líder Péter Márki–Zay tvrdí, že opozícia urobila všetko, čo bolo v ľudských silách.

Nemohla to dokázať. Na základe toho, čo už vieme teraz, to môžeme takto povedať. Neznamená to však, že stratégia zjednotenej opozície bola úplne zlá. Nikto netušil, že Naša vlasť bude taká populárna a Jobbik tak veľa stratí. Ale opozícia musela konať aj bez tejto kľúčovej informácie. Jej plán nebol vôbec zlý a nemala by z volebnej porážky urobiť len záver v tom zmysle, že sa rozpadne. Samozrejme, že opozícia teraz smúti a hľadá vinníkov a vieme aj to, že v kampani urobila mnohé vážne taktické chyby. No je dôležité, že ju podporilo 35 percent voličov. Je to výsledok volebného systému, že sa zdá, že opozícia je taká slabá. Podľa mňa by však bolo chybou, keby teraz spoluprácu zavrhla.

Bolo správne, že opozíciu viedol Márki-Zay?

Vyhral primárky. Bol veľmi populárny a vybrali si ho ľudia. Nakoniec sa ukázalo, že nebol dobrou voľbou. Ale, ako som povedal, nedohodli sa na ňom opozičné strany, zvolili si ho ľudia. Opoziční politici by ho asi až tak nemali kritizovať, mali šancu ho v primárkach poraziť. Ale, samozrejme, že sa na Márkiho-Zaya teraz všetko zosype, lebo každá strana bojuje o vlastné prežitie.

Ako vojna Ruska proti Ukrajina ovplyvnila volebné výsledky?

Prieskumy hovorili, že aj medzi podporovateľmi Orbána je veľa ľudí, ktorí nemajú radi ruského prezidenta Vladimira Putina. No maďarský premiér bol veľmi úspešný v tom, že dokázal konflikt otočiť tak, že voliči si vraj mali vybrať medzi stúpencami mieru a tými, čo chcú vojnu. Orbán sa momentálne určite nestiahne. Teraz bude putinovcom.

Keď bude Orbán vystupovať ako putinovec, mala by sa obávať Európska únia a NATO? Po volebnom víťazstve kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a do Bruselu odkázal, že jeho výhru vidieť až tam.

Aspoň do istej miery je úplne jasné, že Orbánových ľudí môžeme nazývať putinovcami. Niekto tvrdí, že so šéfom Kremľa ich nespája ideológia, ale ja si nie som taký istý. Nájdete podobnosti medzi tým, ako sa na svet pozerá Putin a ako Fidesz. Analytici to vidia už dlhé roky. No Orbán má po voľbách aj problém.

Aký?

Doteraz výsledky volieb znamenali, že Orbán mohol hovoriť o silnej legitimite svojho režimu. Ale takmer nikto si už nemyslí, že hlasovanie bolo v poriadku. V porovnaní s minulosti Orbánovi priniesli tieto voľby len limitovanú legitimitu. Musí teda naďalej bojovať s úniou a podobne.

Čo to však znamená? Mala by EÚ a jej členské štáty napríklad diplomaticky izolovať Orbána a jeho vládu? Povedzme, že sa síce Budapešť bude naďalej podieľať na rozhodnutiach a práci únie, ale žiadne ďalšie kontakty Orbán mať nebude a členské štáty nebudú členov jeho vlády pozývať na návštevy.

Ako občan Maďarska a hrdý Európan by som nechcel, aby sa niečo také na úrovni EÚ stalo. Ale únia a členské štáty by mali byť trochu sebeckejšie, aby Orbána zasiahli. Jeho režim je do veľkej miery založený na využívaní európskych peňazí a takpovediac na zaujímavom prerozdeľovaní týchto financií ľuďom, ktorí majú blízko k premiérovi. Netvrdím, že únia by mala siahnuť Maďarsku na peniaze, ale EÚ a členské štáty by sa mali viac zaujímať, ako ich Budapešť používa. Je to v ich vlastnom záujme.