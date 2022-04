Vrchný generál chce mať v Európe viac amerických základní

Najvyššie postavený americký generál odporučil v reakcii na ruskú hrozbu vytvoriť v Pobaltí, Poľsku či Rumunsku nové americké základne, na ktorých by rotovali skupiny vojakov. Šéf zboru náčelníkov štábov Mark Milley túto myšlienku formuloval pri vypočutí vo výbore Snemovne reprezentantov.

Vyjadril pri tom názor, že mnoho krajín na východe Európy by veľmi rada hostilo americké misie a okrem iného by zaplatilo za vybudovanie základní.

Milley spoločne s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom vystúpil na rokovaní venovanom navrhovanému rozpočtu na ďalší fiškálny rok, kongresmani sa ale spočiatku sústredili na ruskú vojnu proti Ukrajine a snahy posilniť bezpečnosť v Európe, píše agentúra AP. Milley sa pri tom pýtal, ako treba postupovať v súvislosti s východným krídlom NATO, ktorého členovia sa obávajú ruskej agresie.

Nie okamžite

„Ja by som odporúčal vytvoriť trvalé základne, ale nie trvalé nasadenie (jednotiek), čím by ste efekt trvalosti získali rotáciou síl prúdiacich permanentnými základňami,“ odpovedal Milley. Minister Austin naznačil, že akákoľvek snaha rozšíriť prítomnosť na východe Európy by nebola realizovaná okamžite a že o návrhoch sa pravdepodobne bude diskutovať na júnovom summite NATO.

Čítajte viac ONLINE: Podľa Stoltenberga chce Rusko obsadiť celý Donbas

„Domnievam sa, že mnohí z našich európskych spojencov, najmä pobaltské krajiny, Poľsko a Rumunsko a iní, sú veľmi, veľmi ochotní zriadiť permanentné základne. Postavia ich, zaplatia za ne,“ povedal v tejto súvislosti generál Milley. Agentúra AFP podotýka, že USA majú v Európe dlhodobo nasadených 67 000 vojakov, väčšinu z nich v Nemecku, Británii a Taliansku. Otázka nových základní na východe Európy podľa nej naberá na naliehavosti vo svetle vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

Súčasťou dnešného vypočutia v Kongrese bola aj pomerne ostrá výmena názorov medzi ministrom Lloydom a republikánskym zákonodarcom Mattom Gaetzom, ktorý kritizoval Pentagón za niektoré predikcie, okrem iného ohľadom šancí Ukrajiny v konflikte s Ruskom. „Napadlo vás, že Rusko neovládlo Ukrajinu vďaka tomu, čo sme my urobili? A čo urobili naši spojenci? Premýšľali ste o tom niekedy?“ povedal v istej chvíli Llyod kongresmanovi.