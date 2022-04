Orbán nakreslil únii červené čiary. Rusku bude platiť v rubľoch

Tlaku Bruselu neustúpi, Moskve je ochotný platiť za plyn v rubľoch, šéfa Kremľa pozval do Budapešti, aby sa s ukrajinským prezidentom dohodli na prímerí. Maďarský premiér Viktor Orbán sa včera prvý raz od nedele, keď jeho Fidesz drvivo vyhral voľby, postavil pred novinárov.

Orbán odmietol, že by bol medzinárodne izolovaný len preto, že mu partneri z členských krajín EÚ k víťazstvu neblahoželali. „Máme svojich priateľov,“ povedal s tým, že gratulácie prijal nielen od ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý mu včera zavolal, ale aj od bývalého šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, bieloruského vládcu, tureckého prezidenta, partnera z Kolumbie i izraelského expremiéra.

„Je smiešne myslieť si, že krajinu, ktorá je v EÚ a NATO, možno izolovať,“ povedal s tým, že sa s ním po voľbách spojili šéfovia Európskej komisie i NATO.

Práve šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však v utorok oznámila, že Európska únia spúšťa disciplinárne konanie s Maďarskom pre nerešpektovanie pravidiel právneho štátu. V dôsledku toho môže Budapešť čeliť pozastaveniu čerpania peňazí z fondov EÚ. Brusel naďalej blokuje 7 miliárd eur z fondov na obnovu po pandémii pre Maďarsko, hoci väčšina členských krajín ich už dávno čerpá. Orbán vyhlásil, že spusteniu disciplinárneho konania nerozumie, ale s odpoveďou počká dovtedy, kým si bude môcť preštudovať zdôvodnenie.

V súvislosti s disciplinárnym konaním zo strany EÚ, ktorému čelí popri Maďarsku aj Poľsko, vyslal Orbán do Varšavy signál, že rozdielne postoje k rusko-ukrajinskej vojne by Budapešti a Varšave nemali brániť v udržaní spojenectva. „Musíme posilniť spojenectvo s Poľskom. V tejto búrke nemôžeme zostať osamotení,“ zdôraznil.

Ohlásený krok Bruselu Orbán považuje za formu politického nátlaku, ktorému podľa jeho slov Budapešť neustúpi. Za červené línie označil rozhodnutie jeho vlády nedodávať zbrane Ukrajine, blokovať prijatie sankcií EÚ voči ruskému plynu i rope a presadzovať konzervatívnu genderovú politiku.

Orbán, ktorý v Kremli rokoval vo februári v čase vrcholiacich príprav invázie na Ukrajinu, zdôraznil, že s Putinovým Ruskom už dvanásť rokov udržiava korektné vzťahy. „Ani raz nás nepodviedli, a ani my ich,“ povedal s tým, že sa nechystá pripojiť k väčšine krajín EÚ, ktoré od začatia Putinovej agresie vyhostili už vyše tristo ruských diplomatov.

Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, s ktorým si v uplynulých dňoch vymenil zopár štipľavých poznámok, maďarský premiér odkázal, aby prestal každému radiť, čo má robiť. „Mal by sa tohto zlozvyku zbaviť, hlavne keď niekoho žiada o pomoc,“ povedal v deň, keď si maďarské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ukrajinskú veľvyslankyňu, aby jej tlmočilo protest pre kritické poznámky Zelenského na adresu Budapešti.

Maďarský premiér oznámil, že jeho krajina je pripravená platiť za ruský plyn v rubľoch, čím nabúral úsilie Európskej únie o jednotný front proti požiadavke Moskvy na platbu v tejto mene. „Nemáme problém platiť v rubľoch. Ak chcú ruble, tak budeme platiť v rubľoch,“ povedal. Putin nedávno varoval Európu, že riskuje prerušenie dodávok plynu, ak nebude platiť v rubľoch.

Putina, s ktorým v stredu absolvoval dlhý telefonický rozhovor, Orbán pozval do Budapešti, aby tam s ukrajinským a francúzskym prezidentom i nemeckým kancelárom dohodli zastavenie paľby na Ukrajine. „Navrhol som mu, aby nariadil okamžité prímerie. Navrhol som budapeštianske stretnutie s európskymi lídrami a s ukrajinským prezidentom v záujme dosiahnutia prímeria. Ruský prezident reagoval pozitívne, ale dodal, že musia byť splnené isté podmienky. To už ovplyvniť nemôžem. To si musia medzi sebou vyriešiť prezidenti Ruska a Ukrajiny,“ dodal Orbán.