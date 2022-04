Útok v Tel Avive si vyžiadal dvoch mŕtvych a osem zranených, strelec je na úteku

Izrael v poslednej dobe čelí najväčšej vlne teroristických útokov za niekoľko rokov. Za posledný mesiac pri nich zahynulo 13 ľudí.

Dnešná streľba sa odohrala v rušnej štvrti s niekoľkými barmi a reštauráciami. Záchranná služba oznámila, že dostala hlásenie o streľbe z niekoľkých miest a že previezla do nemocnice šesť ľudí vo vážnom stave. Dvaja ľudia podľa hovorcu nemocnice podľahli zraneniam. Štyria z postrelených sú vo vážnom stave a lekári ich teraz operujú. Ďalší dvaja ľudia sú v stredne vážnom stave a dvaja majú ľahšie zranenia.

„Terorista začal paľbu zblízka a potom pešo utiekol. Niekoľko ľudí je zranených,“ povedal policajný hovorca Eli Levy izraelskému 13. kanálu. „Neopúšťajte svoje domovy. Nevystrkujte hlavu z okna. Nechoďte na balkóny,“ dodal.

Televízne zábery zachytili, ako ozbrojení policajti pátrajú po útočníkovi v Dizengoffovej ulici a menších postranných uliciach. Na mieste je aj policajný vrtuľník. Podľa denníka The Times of Israel strážnici obkľúčili dom na Dizengoffovej ulici, kde by sa útočník mohol skrývať.