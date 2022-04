Prieskum: Le Penová sa doťahuje na Macrona

Náskok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pred krajne pravicovou kandidátkou Marine Le Penovou sa pred nedeľným prvým kolom volieb hlavy štátu opäť zmenšil. Vyplýva to z predvolebného prieskumu spoločnosti Elabe pre stanicu BFM TV. Podľa prieskumu prejdú do druhého kola práve títo dvaja kandidáti, vo voľbe 24. apríla by bol ich odstup len dve percentá.

V nedeľnom prvom kole by Macrona volilo 26 percent Francúzov, teda najviac zo všetkých 12 kandidátov na úrad prezidenta. Le Penovej by dalo svoj hlas 25 percent voličov. V druhom kole prieskum predpokladá zisk 51 percent pre Macrona a 49 percent pre Le Penovú. Spoločnosť Elabe však upozornila, že 21 percent opýtaných „nevyjadrilo úmysel voliť“.

Na treťom mieste je krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon, ktorého by volilo 17,5 percenta voličov. Na postup do druhého kola by to ale nestačilo.

Vo štvrtkovom prieskume, ktorý si nechal urobiť denník Le Monde, by teraz Macrona volilo 26,5 percenta, Le Penovú 21,5 percenta a Mélenchona 16 percent.

Zvyšní výrazní kandidáti zostávajú podľa prieskumu BFM TV ďaleko za touto trojicou. Prieskum prisudzuje 8,5 percenta ďalšiemu kandidátovi krajnej pravice, bývalému novinárovi Érikovi Zemmourovi. Pre republikánku Valériu Pécresseovú by hlasovalo osem percent voličov a štyri percentá by dali hlas zelenému kandidátovi Yannickovi Jadotovi.

Výsledky volieb môže ovplyvniť na francúzske pomery nízka volebná účasť okolo 70 percent. Pokiaľ nikto v prvom kole nezíska absolútnu väčšinu, čo sa zatiaľ zdá nepravdepodobné, o víťazovi rozhodne druhé kolo 24. apríla.