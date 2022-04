ONLINE: Pentagón: Bojová sila Ruska klesla, verbujú nových ľudí

Pentagón predpokladá, že Rusko mohlo stratiť až pätinu svojej bojovej sily v porovnaní so začiatkom invázie na Ukrajinu a potrebuje nových ľudí.

7:55 Predstaviteľ ministerstva obrany USA uviedol, že bojová sila Ruska na Ukrajine naďalej klesá a momentálne sa pohybuje okolo 80 až 85 percent úrovne pred inváziou. Spojené štáty majú podľa neho indície, že Moskva začala mobilizovať záložníkov a snaží sa naverbovať do bojov viac ako 60-tisíc ľudí.

Britské ministerstvo obrany s odkazom na spravodajské informácie vo svojej pravidelnej rannej analýze v piatok uviedlo, že sa ruské jednotky úplne stiahli zo severu Ukrajiny do Bieloruska a do Ruska. Prinajmenšom časť týchto síl sa presúva na východ Ukrajiny, aby sa zapojila do bojov v Donbase. Pred plným bojovým nasadením bude veľká časť týchto jednotiek potrebovať doplniť zásoby, čo potrvá najmenej týždeň, uviedlo britské ministerstvo. „Strategicky významné mesto Izjum zostáva pod ich (ruskou) kontrolou,“ píše sa v analýze.

V sobotu Briti doplnili, že Rusko naďalej útočí na ukrajinských civilistov, ako sú tí, ktorí zahynuli pri raketovom útoku na železničnú stanicu Kramatorsk na východe Ukrajiny. Ruské operácie sa naďalej sústreďujú na región Donbas, Mariupoľ a Mykolajiv a sú podporované pokračujúcim odpaľovaním riadených striel na Ukrajinu ruskými námornými silami. Očakávajú zvýšenie ruskej leteckej aktivity na juhu a východe Ukrajiny. Ruské ambície zriadiť pozemný koridor medzi Krymom a Donbasom však naďalej marí ukrajinský odpor, uvádza britské ministerstvo obrany.

Prípravy na ruskú ofenzívu na východe Ukrajiny vrcholia, uviedol v piatok ráno ráno generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl. Hlavným cieľom ruských jednotiek je podľa štábu dobytie Mariupoľu, ofenzíva v oblasti mesta Izjum a prelomenie ukrajinskej línie pri Donecku.

Ozbrojené sily Bieloruska podľa velenia ukrajinskej armády vykonávajú operačnú a bojovú prípravu na cvičiskách po celej krajine, štyri taktické skupiny sa zapojili do úloh na posilnenie ochrany ukrajinsko-bieloruskej hranice. Z územia Bieloruska Ukrajine aj naďalej hrozia raketové a letecké údery, dodáva štáb.

Spravodajské informácie podľa štábu naznačujú, že v Bielorusku vznikajú nové vojenské jednotky a súkromné ​​skupiny zložené z „dobrovoľníkov“. Ukrajinská armáda priznáva, že táto informácia doteraz nebola overená. Rusko na konci februára podniklo inváziu na Ukrajinu okrem iného práve z bieloruského územia.