Macron či Le Penová? Francúzi volia nového prezidenta

V nedeľu o 8.00 h sa vo Francúzsku otvorili volebné miestnosti. Voliči si v rámci prvého kola volieb budú vyberať nového prezidenta spomedzi 12 kandidátov až do 19.00 h, vo väčších mestách až do 20.00 h, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.

Po uzatvorení takmer 900 volebných miestností naprieč Francúzskom bude nasledovať sčítanie hlasov. Média nebudú môcť podľa informácií ministerstva vnútra písať o výsledkoch až do 20.00 h, keďže v prípade neočakávaných udalostí sa môže volebná miestnosť ponechať otvorená o dve hodiny dlhšie. Moratórium sa tak predlžuje.

Ak by niektorý z kandidátov získal viac ako polovicu všetkých hlasov zúčastnených voličov, druhé kolo by sa nekonalo. Podľa medializovaných prieskumov sa však takýto scenár neočakáva. Do druhého kola, ktoré je naplánované na 24. apríla, postúpia prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Podľa posledného prieskumu agentúry IFOP publikovaného v piatok večer pred začiatkom moratória je favoritom volieb súčasný prezident Emmanuel Macron. Mal by získať 26 percent hlasov.

Pravicová nacionalistka Marine Le Penová je tesne za ním s 24 percentami. Nasleduje ľavičiar Jean-Luc Mélenchon so 17 percentami podpory. Okrem nich bude bojovať o Elyzejský palác ďalších deväť kandidátov, nikto z nich však nepresiahol hranicu desiatich percent.

Politológ Daniel Boy z univerzity Sciences Po pre TASR uviedol, že veľká časť voličov sa bude rozhodovať na poslednú chvíľu. Výsledok môže ovplyvniť aj volebná účasť. Podľa štvrtkového prieskumu agentúry Odoxa pre denník Le Figaro by sa 27,4 percenta Francúzov nemuselo na voľbách zúčastniť.

Voliť budú môcť aj pozitívni na ochorenie COVID-19. Odporúča sa im však nosenie rúška.

Prvé výsledky tzv. exitpollov budú publikované o 20.00 h. Nasledovať budú priebežné oficiálne výsledky.