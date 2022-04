ONLINE: Boj o východ Ukrajiny zosilnie, Rusom velí nový generál

Najbližší týždeň bude podľa Volodymyra Zelenského rovnako kľúčový ako predošlé vo vojne, pretože očakáva silný útok Ruska na východe krajiny. Rusi sa na to chystajú s novým velením invázie, Alexander Dvornikov je jeden z najskúsenejších ruských dôstojníkov.

Z Ukrajiny utieklo už 4,5 milióna ľudí

6:29 Ruské sily počas uplynulého víkendu pokračovali v ostreľovaní východnej Ukrajiny. V okolí Charkova, druhého najväčšieho ukrajinského mesta ležiaceho neďaleko ruskej hranice, zahynulo desať civilistov vrátane dieťaťa a ďalších 11 utrpelo zranenia, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Informácie priniesli denník The Guardian, agentúra AFP a stanica BBC.

Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková oznámila, že v nedeľu cez humanitárne koridory evakuovali celkovo 2824 ľudí, z nich 213 zo zdevastovaného mesta Mariupol, ktoré ruské sily obliehajú celé týždne.

Gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko predtým informoval, že počet obetí piatkového raketového útoku na železničnú stanicu v meste Kramatorsk sa zvýšil na 57 mŕtvych. Zranenia podľa neho utrpelo ďalších 109 ľudí. (tasr)

6:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v nedeľu obyvateľov svojej krajiny, že Rusko zrejme uskutoční väčšie vojenské operácie na východe krajiny. Najbližší týždeň bude podľa neho rovnako kľúčovým ako všetky ostatné v tejto vojne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

„Ruské jednotky sa presunú k ešte väčším operáciám na východe nášho štátu,“ povedal Zelenskyj vo svojom najnovšom nočnom príhovore.

Novovymenovaný veliteľ ruskej invázie na Ukrajinu generál Alexander Dvornikov je jeden z najskúsenejších dôstojníkov v ruských silách a podľa amerických predstaviteľov má za sebou históriu brutality proti civilistom v Sýrii a ďalších miestach vojny.

Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa pre CNN v nedeľu vyjadril, že „tento generál bude ďalším autorom zločinov a brutality proti ukrajinským civilistom“. „Žiadne vymenovanie akéhokoľvek generála nemôže vymazať skutočnosť, že Rusko už na Ukrajine čelí strategickému zlyhaniu,“ dodal. Reorganizácia vedenia invázie prichádza v čase, keď sa Rusko pripravuje na to, čo sa očakáva byť väčší a sústredenejší pokus o rozšírenie ruskej kontroly vo východoukrajinskom regióne Donbas.

Rusko obvinil zo snahy vyhnúť sa zodpovednosti za vojnové zločiny.

„Keď ľuďom chýba odvaha priznať si chyby, ospravedlniť sa, prispôsobiť sa realite a poučiť sa, zmenia sa na netvory. A keď to svet prehliada, netvory sa rozhodnú, že to svet sa musí prispôsobiť im. Ukrajina to všetko zastaví,“ vyhlásil Zelenskyj. „Príde deň, keď budú musieť všetko priznať. Prijať pravdu.“

Ukrajinský líder tiež znova vyzval západné krajiny, aby poskytli jeho krajine viac pomoci. Počas nedeľňajšieho telefonátu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom podľa vlastných slov hovoril o tom, ako posilniť sankcie voči Rusku a „ako prinútiť Rusko, aby sa usilovalo o mier“.

„Rád konštatujem, že postoj Nemecka sa nedávno zmenil v prospech Ukrajiny. Považujem to za úplne logické,“ doplnil Zelenskyj.