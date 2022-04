Schallenberg: Je dobré Putinovi osobne povedať, že vojnu morálne prehral

Komentoval tak dnešnú cestu rakúskeho kancelára Karla Nehammera do Moskvy, kde sa stretne s ruským prezidentom. Ide pritom o prvé osobné stretnutie medzi šéfom Kremľa a vrcholným predstaviteľom Európskej únie od 24. februára, kedy Rusko napadlo Ukrajinu.

Nehammer bol v sobotu v Kyjeve, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a navštívil aj mesto Buča, kde po odchode ruskej armády našli stovky zabitých civilistov. Rakúsky kancelár potom Ukrajine sľúbil ďalšiu podporu a sprísňovanie sankcií proti Rusku.

Nehammer potom v nedeľu oznámil, že sa vydá do Moskvy za Putinom. Odôvodnil to tým, že treba urobiť všetko, čo môže prispieť k ukončeniu vojny. Dodal, že chce sprostredkovať dialóg medzi Zelenským a Putinom, ktorý by viedol k prímeriu a otvoreniu humanitárnych koridorov.

Na obranu kancelára, na ktorého sa po jeho rozhodnutí ísť do Moskvy zniesla v Rakúsku aj zahraničí vlna kritiky, sa v pondelok postavil šéf rakúskej diplomacie.

Podľa Schallenberga je dobré Putinovi osobne pripomenúť, že vojnu prehral. „Je rozdiel postaviť sa mu tvárou v tvár a povedať mu, aká je realita: že tento prezident de facto morálne prehral vojnu,“ povedal Schallenberg po príchode na rokovania s ministrami zahraničných vecí členských krajín EÚ v Luxembursku. „Malo by byť v jeho vlastnom záujme, aby mu niekto povedal pravdu. Myslím, že je to dôležité a že to sami sebe dlhujeme, ak chceme zachrániť ľudské životy,“ dodal.

Rakúsky vicekancelár Werner Kogler bol zdržanlivejší. Uviedol, že táto cesta by „mohla stáť za pokus“, ak by bola koordinovaná s EÚ.

Známy rakúsky politológ Gerhard Mangott rozhodnutie kancelára kritizoval. „Nemyslím si, že táto návšteva bola múdre rozhodnutie. Nikto v EÚ nečakal na staviteľa mostov a Východoeurópania už tento krok ostro kritizovali,“ uviedol. Podľa Mangotta bude Putin vedieť, ako túto návštevu zneužiť.

Rakúska rozhlasová stanica Ö1 uviedla, že schôdzka by sa nemala konať v Kremli, ale v Putinovej rezidencii v Moskve o tretej popoludní moskovského času (14:00 SELČ). Rozhovor sa údajne uskutoční medzi štyrmi očami, na mieste nebudú žiadni novinári. Nehammera sprevádza podľa denníka Kleine Zeitung iba jeho poradca, tlačový hovorca a príslušníci zvláštnej jednotky rakúskej polície Kobra.