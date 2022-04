Spísala Schindlerov zoznam. Vo veku 107 rokov zomrela Mimi Reinhardtová

V Izraeli zomrela vo veku 107 rokov sekretárka Oskara Schindlera, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil zapojením do výroby vo svojej továrni okolo 1 200 Židov. Mimi Reinhardtová pracovala v kancelárii Schindlerovho podniku a napísala zoznam židovských robotníkov pre túto muničnú výrobu.

Príbeh stvárnil v roku 1993 režisér Steven Spielberg vo filme Schindlerov zoznam.

Reinhardtová sa narodila ako Carmen Koppelová vo Viedni v roku 1915 a pred vojnou sa presťahovala do Krakova. Po obsadení Poľska Nemcami žila v krakovskom gete a roku 1942 bola prevezená do pracovného koncentračného tábora Krakov-Plaszów. Pretože vedela strojopis, pracovala v tamojšej kancelárii. Po dvoch rokoch dostala príkaz napísať zoznam Židov, ktorí mali byť presunutí do Schindlerovej továrne na muníciu.

„Nevedela som, že ten zoznam je taký dôležitý. Dostala som súpis tých, ktorí už u Schindlera pracovali v Krakove. Tieto mená som napísala,“ povedala Reinhardtová pred 14 rokmi v rozhovore so zástupcami pamätníka holokaustu Jad vašem. Na zoznam neskôr pripojila svoje meno a mená dvoch priateľov.

V Schindlerovej továrni, ktorá bola v Brněneci na Svitavsku, pracovala znova v kancelárii. Zostala tam do konca vojny, ale so Schindlerom sa videla zriedka.

„Bol to okúzľujúci, otvorený muž. Nesprával sa k nám ako k spodine,“ povedala Reinhardtová. Po vojne odišla do Spojených štátov, roku 2007 imigrovala do Izraela. Zomrela minulý štvrtok a v nedeľu bola pochovaná v Herzliji pri Tel Avive.