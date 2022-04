Expertka o súboji Macrona s Le Penovou: Netipujem, ale bude to napínavé

"Marine Le Penová je v druhom kole a môže si asi povedať, že do tretice všetko dobré. V roku 2012 skončila v prezidentských voľbách tretia a v roku 2017 sa už prepracovala do druhého kola. Takže ktovie, ako dopadne teraz,“ povedala pre Pravdu Georgina Wrightová, ktorá je v parížskom Montaigneovom inštitúte šéfkou Európskeho programu.

Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku vyhral podľa neoficiálnych výsledkov súčasný prezident Emmanuel Macron so ziskom 27,8 percenta hlasov. Druhá bola krajná pravičiarka Le Penová s podporou 23,2 percenta. Na treťom mieste skončil radikálny ľavičiar Jean-Luc Mélenchon, keď dostal 22 percent hlasov. Macron a Le Penová sa stretnú v rozhodujúcom druhom kole 24. apríla.

Je podpora pre Macrona, ktorú získal v prvom kole prezidentských volieb, pre neho dobrou alebo zlou správou?

Dosiahol o niečo lepší výsledok, ako naznačovali niektoré prieskumy pred hlasovaním. Macronov tábor teda môže byť spokojný. No neznamená to, že je už jasné, že súčasný prezident vyhrá v druhom kole, ktoré sa koná o dva týždne. Myslím si, že súboj Macron verzus Le Penová môže byť ešte veľmi tesný. Mnoho Francúzov nechcelo, aby sa zopakoval rok 2017, keď obsadenie druhého kola prezidentských volieb bolo rovnaké, aké je teraz. Môže sa teda stať, že veľa ľudí radšej zostane doma, než by malo voliť. Takáto situácia je však pre Macrona nebezpečná, pretože Le Penová má viac presvedčených stúpencov. Macron stratil nemalú časť stredo-ľavicových voličov, ktorí ho v roku 2017 podporili, ale po piatich rokoch majú pocit, že ich sklamal. Súčasný prezident musí za dva týždne presvedčiť ľudí, ktorí mu hlas v prvom kole nedali, že si zaslúži ich dôveru.

Viacerí Macronovi rivali z prvého kola ho však už podporili. Radikálny ľavičiar Jean-Luc Mélenchon, ktorý skončil tretí, síce svojim stúpencom priamo neodporučil, že majú voliť momentálneho vládcu Elyzejského paláca, ale jasne povedal, že nemajú dať hlas Le Penovej. Nakoľko je to pre Macrona dôležité?

Áno, Mélenchon štyri razy zopakoval, že jeho podporovatelia nemajú voliť Le Penovú. Ale, ako ste spomenuli, priamo nepovedal, aby hlasovali za Macrona. Predpokladám, že o Mélenchonovi ešte v najbližších dňoch budeme počuť. Je možné, že jeho strana Nepoddajné Francúzsko nakoniec Macrona podporí.

Nakoľko môže byť spokojná s výsledkami prvého kola Le Penová?

Myslím si, že je pravdepodobne spokojná. Samozrejme, išlo jej o to, aby sa dostala do druhého kola, ale ešte nedávno nebolo celkom jasné, či sa jej to podarí. Le Penová robila kontaktnú kampaň, veľa cestovala po Francúzsku, ale prieskumy do istého času neukazovali, že jej to až tak pomáha. Ale je v druhom kole a môže si asi povedať, že do tretice všetko dobré. Le Penová skončila v roku 2012 v preziden­tských voľbách tretia a v roku 2017 sa už prepracovala do druhého kola. Takže ktovie, ako dopadne teraz.

Kandidáti tradičných strán, ako sú Republikáni či socialisti, prepadli. Na druhom mieste skončila krajná pravičiarka Le Penová, tretí bol radikálny ľavičiar Mélenchon. Čo to znamená pre Francúzsko?

Politická scéna v krajine je fragmentovaná. Extrém sa stal súčasťou mainstreamu a voliči sa identifikujú s radikálnejšími stranami. Hoci je potrebné pripomenúť, že na ľavicovej strane politického spektra je to trochu zložitejšie. Mélenchona volili aj Francúzi, o ktorých sa dá povedať, že sú centristicko-ľavicoví. Podporili ho však, lebo ho vnímali ako kandidáta, ktorý mal z ľavicových politikov najväčšiu šancu dostať sa do druhého kola. Čo sa týka krajnej pravice, jej predstavitelia sú stále sebavedomejší. A nesúvisí to len s prezidentskými voľbami, ale zdá sa, že to bude platiť aj z dlhodobejšieho hľadiska.

Macron teraz vo Francúzsku reprezentuje centristickú politiku?

Je to veľká otázka. Ak Macron reprezentuje politický stred, uvidíme, ako si jeho strana bude počínať v júnových parlamentných voľbách, lebo na regionálnej a lokálnej úrovni sa jej nedarí. Zdá sa, že bez prezidenta majú centristi problém.

Čo by mohlo rozhodnúť druhé kolo prezidentských volieb?

Nedá sa hovoriť o tom, že voľby sprevádza nejaká jedna veľká téma. No je jasné, že politici musia reagovať na obavy voličov, ktoré sa týkajú najmä rastúcich cien energií a zvyšujúcich sa životných nákladov. Voliči od budúcej hlavy štátu požadujú, aby pomohla všetkým Francúzom. Macrona časť elektorátu vníma ako prezidenta bohatých. Súčasný šéf Elyzejského paláca im potrebuje dokázať, že to tak nie je.

Má na voličov vplyv vojna Ruska proti Ukrajine?

Áno aj nie. Le Penová má k Rusku blízko, ale nezdá sa, že by to malo negatívny vplyv na jej popularitu. A ona sama hovorí, že podporuje suverenitu Ukrajiny, lebo také sú jej všeobecné politické postoje. Predpokladám však, že Macronov tím bude hovoriť, že Le Penová mala blízko k Moskve. Prieskumy ukazujú, že väčšina voličov vníma súčasného prezidenta ako najvhodnejšieho lídra v čase krízy.

Navštívi Macron pred druhým kolom Kyjev?

Naozaj neviem. Macron čelil pred prvým kolom kritike, že bol až príliš prezidentský, že sa nesprával ako politický kandidát. Musí si teraz rozmyslieť, čo bude robiť. Či pôjde na Ukrajinu, alebo bude najbližších 14 dní robiť kampaň. Macron si asi dva razy rozmyslí, či by mu cesta do Kyjeva vo voľbách pomohla.

Kto zvíťazí v druhom kole?

Prepáčte, ale neodpoviem na túto otázku. Verejne takto netipujem. Najbližšie dva týždne však budú veľmi napínavé.