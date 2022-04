ONLINE: Zelenskyj si pýta lietadlá, obrnené vozidlá a delá

Aby Ukrajina uvoľnila blokádu prístavného mesta Mariupoľ, ktoré oblieha ruská armáda, potrebuje podľa Zelenského ďalšie ťažké zbrane od Západu. "Ak by sme dostali prúdové lietadlá a dostatok obrnených vozidiel, potrebné delostrelectvo, dokázali by sme to," povedal Volodymyr Zelenskyj.