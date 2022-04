Hrozivé svedectvá z Ukrajiny: Rusi znásilňovali a zabíjali ženy pred zrakmi detí

Spravodajský server BBC si vypočul svedectvo preživších a zaznamenal dôkazy ukrajinských žien znásilnených okupujúcimi vojakmi.

V tichej, vidieckej oblasti 70 kilometrov západne od Kyjeva BBC hovorila s päťdesiatročnou Annou, ktorá kvôli ochrane súkromia vystupuje pod pseudonymom. V pondelok 7. marca bola doma so svojím manželom, keď dovnútra vtrhli vojaci.

„Namieril na mňa pištoľ a odviedol ma do neďalekého domu. Prikázal mi: ‚Vyzleči sa, alebo ťa zastrelím.‘ Neustále sa mi vyhrážal, že ma zabije, ak neurobím, čo povedal. Potom ma začal znásilňovať,“ povedala. Útočníkom bol podľa Anny mladý, chudý bojovník z Čečenska, ktoré je súčasťou Ruska.

Manžel jej bežal na pomoc, zabili ho

„Kým ma znásilňoval, vstúpili ďalší štyria vojaci. Myslela som, že je so mnou koniec. Ale oni ho odviedli. Už som ho nikdy nevidela,“ povedala. Verí, že ju zachránila iná jednotka ruských vojakov.

Anna sa vrátila domov a našla svojho manžela. Strelili ho do brucha.

„Snažil sa za mnou bežať a zachrániť ma, ale zasiahli ho guľky,“ povedala Anna. Obaja vyhľadali úkryt v susednom dome, manžela ale kvôli bojom nemohli vziať do nemocnice. Svojim zranením o dva dni neskôr podľahol.

Anna neprestala plakať celý čas, čo svoj príbeh rozprávala. Reportérom na dvore domu ukázala, kde spoločne so susedmi manžela pochovali. Na čele jeho hrobu stojí vysoký drevený kríž. Anna je v kontakte s miestnou nemocnicou a dostáva psychologickú po­moc.

Sfetovaní, opití

Vojaci, ktorí ju zachránili, niekoľko dní v jej dome zostali. Anna uviedla, že na ňu namierili zbrane a povedal jej, nech im dá manželove veci.

„Keď odišli, našla som drogy a Viagru. Boli sfetovaní a často opití. Väčšina z nich sú zabijaci, násilníci a zlodeji. Len niekoľko z nich je v poriadku,“ dodala.

Len o pár domov ďalej v rovnakej ulici si reportéri vypočuli ďalší mrazivý príbeh. Jednu ženu údajne znásilnili a zabili. Podľa susedov je vinníkom rovnaký muž, ktorý znásilnil Annu.

Žene bolo okolo 40 rokov. Podľa susedov ju odviedol z jej domova a držal v spálni neďalekého domu, ktorého obyvatelia sa evakuovali na začiatku vojny. Pekne zariadená izba s ozdobnou tapetou a posteľou so zlatým čelom sa premenila na desivé miesto činu. Na matraci aj prikrývke sú veľké krvavé škvrny.

Hrob na záhrade

V rohu izby je zrkadlo, na ktorom je rúžom napísaný odkaz – zrejme popisuje, kde bola obeť pochovaná. Podľa susedky Oksany ho tam zanechali ruskí vojaci, ktorí telo ženy našli a pochovali. „Povedali mi, že bola znásilnená a že mala buď podrezané alebo prebodnuté hrdlo a vykrvácala. Hovorili, že tam bolo veľa krvi,“ uviedla Oksana.

Žena bola pochovaná v hrobe na záhrade domu.

Polícia deň po návšteve reportérov jej telo vyzdvihla z hrobu, aby prípad vyšetrila. Zavraždená žena na sebe nemala oblečenie, za to na krku mala hlbokú, dlhú reznú ranu.

Ďalší prípad polícia vyšetruje v dedine 50 kilometrov západne od Kyjeva, uviedol šéf polície v Kyjevskej oblasti Andrij Nebytov. V dome na okraji dediny podľa neho žila trojčlenná rodina, manželia vo veku okolo tridsiatich rokov a ich malé dieťa.

Chcela ochrániť dieťa

„Dňa 9. marca do domu vstúpilo niekoľko vojakov ruskej armády. Manžel sa snažil svoju ženu a dieťa ochrániť. Tak ho na dvore zastrelili,“ povedal Nebytov. „Dvaja vojaci manželku následne opakovane znásilnili. Vždy odišli, ale potom sa vrátili. Trikrát sa vrátili, aby ju znásilnili. Vyhrážali sa jej, že ak bude klásť odpor, ublíži jej malému chlapcovi. Chcela svoje dieťa ochrániť, tak sa nebránila,“ dodal.

Vojaci pri odchode podpálili rodinný dom a zastrelili ich psy.

Žena so synom utiekla a spojila sa s políciou. Podľa Nebytova sa s ňou policajti stretli a výpoveď zaznamenali. V rodinnom dome sa pokúsili získať dôkazy, ale zostali z neho stáť len holé múry. V obhorených troskách sa váľa už len niekoľko pripomienok predchádzajúceho pokojného života – detský bicykel, hračka koníka, psie vodítko a pánska zimná topánka lemovaná kožušinou.

Pivnica hrôzy

Manžela pochovali susedia na záhrade. Polícia jeho telo exhumovala na ohliadku, prípad plánujú odovzdať medzinárodným sú­dom.

Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová uviedla, že podobných prípadov eviduje niekoľko.

„Asi 25 dievčat a žien vo veku 14 až 24 rokov bolo počas okupácie systematicky znásilňovaných v pivnici jedného domu v Buči. Deväť z nich je tehotných,“ uviedla. „Ruskí vojaci im povedali, že ich budú znásilňovať dovtedy, kým už nikdy so žiadnym mužom nebudú chcieť mať sexuálny styk. Zabránia im tak mať ukrajinské deti,“ popísala ombudsmanka. S informáciami sa im ľudia zverujú buď na linke dôvery alebo cez sociálnu sieť Telegram.

„Volala nám 25-ročná žena, že jej 16-ročnú sestru priamo pred ňou znásilnili na ulici. Pri tom kričali, že sa to stane každej nacistickej prostitútke,“ povedala Denisovová.

Putin, prečo okupuješ a zabíjaš?

Možno vôbec posúdiť rozsah sexuálnych zločinov, ktorých sa ruskí vojaci počas okupácie dopustili? pýta sa BBC.

„V tejto chvíli to nie je možné, pretože nie všetci sú ochotní zdieľať, čo sa im stalo. Väčšina z nich v súčasnosti volá o psychologickú pomoc, takže pokiaľ nám neposkytnú výpovede, nemôžeme to zaznamenať ako zločiny,“ vysvetlila Denisovová. Ukrajina podľa nej chce, aby OSN zriadila osobitný tribunál, ktorý by osobne súdil Vladimira Putina za obvinenie z vojnových zločinov vrátane znásilnenia.

„Chcem sa Putina opýtať, prečo sa to deje,“ hovorí Anna. „Nerozumiem tomu. Nežijeme v stredoveku, prečo nemôže vyjednávať? Prečo okupuje a zabíja?“ pýta sa žena.