ONLINE: Kľúčom k Mariupoľu sú oceliarne a mestská partizánska vojna

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 49. deň

Kľúčové boje v Mariupole sa odohrávajú v metalurgickom komplexe mier-ukrajine-2 VIDEO: Ukrajinec ‚pitval‘ ruský dron. Akú ‚zázračnú‘ techniku našiel?

6:47 Americký prezident Biden v noci na stredu vyhlásil, že vojna, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, sa rovná „genocíde“ a ruský prezident Putin sa pokúša „vymazať čo i len myšlienku byť Ukrajincom“. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.

Biden tak potvrdil, svoje predchádzajúce vyjadrenia, podľa ktorých sa ruský prezident voči Ukrajine dopúšťa genocídy. „Áno, nazval som to genocídou,“ povedal reportérom krátko pred nástupom na palubu lietadla Air Force One, ktorým sa z amerického štátu Iowa vrátil do Washingtonu.

6:39 Výmenu zadržaného proruského oligarchu Viktora Medvedčuka za Ukrajincov zajatých Ruskom ponúkol ukrajinský prezident Zelenskyj. Medvedčuka zatkli v utorok v Kyjeve po tom, čo utiekol z domáceho väzenia. „Navrhujem Ruskej federácii vymeniť tohto vášho chlapíka za našich chlapcov a dievčatá, čo sú teraz v ruskom zajatí,“ povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Telegram.

Ukrajinské úrady v utorok oznámili, že zadržali prominentného prokremeľského oligarchu, ktorý po začatí ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine ušiel z domáceho väzenia.

Zelenskyj zverejnil na internete aj fotografiu, na ktorej bolo vidieť rozstrapateného Medvedčuka s putami na rukách, oblečeného v uniforme ukrajinskej armády. „Špeciálnu operáciu vykonala SBU. Výborne! Podrobnosti zverejníme neskôr,“ napísal Zelenskyj. (tasr/afp)

6:16 Ukrajinský prezident Zelenskyj v utorok uviedol, že nemôže s určitosťou potvrdiť, či v obliehanom ukrajinskom prístavnom meste Mariupoľ boli použité chemické zbrane. Informovala o tom spravodajská stanica CNN. „Venujeme veľkú pozornosť včerajším správam o použití munície s jedovatou látkou proti obrancom mesta v Mariupole. Zatiaľ nie je možné vyvodiť stopercentné závery, o akú látku išlo,“ uviedol ukrajinský prezident v utorkovom videoposolstve.

„Je jasné, že nie je možné vykonať plnohodnotné vyšetrovanie a celkovú analýzu v blokovanom meste,“ dodal. Zelenskyj zároveň upozornil ostatných lídrov, aby brali do úvahy možnosť, že chemické zbrane môžu byť ruskou armádou použité.

„Reagujte preventívne. Pretože po použití zbraní hromadného ničenia už žiadna reakcia nič nezmení. A bude to vyzerať len ako poníženie demokratického sveta,“ uviedol ukrajinský prezident.

5:55 Získanie kontroly nad metalurgickým komplexom Azovstal sa stalo ústredným bodom bitky o kontrolu nad juhoukrajinským Mariupolom, píše BBC na svojom webe. Železiarne a oceliarne vlastnené najbohatším Ukrajincom Rinatom Achmetovom sú podľa britskej verejnoprávnej stanice jednou z kľúčových základní, ktoré ostali niekoľkým tisícom ukrajinských obrancov v obliehanom meste.

V útrobách obrovského priemyselného areálu sa odohrávajú prudké boje a dokonca sa objavujú správy o boji zblízka, píše BBC. Presný počet príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl, ktorí v priemyselnom areáli našli útočisko, však podľa odborníkov nie je možné kvôli nedostatku spoľahlivých informácií určiť.

Obdobne sa o Azovstale vyjadrila agentúra AFP. Metalurgický komplex, ktorý patrí skupine Metinvest ovládanej najbohatším Ukrajincom Rinatom Achmetovom, je aj podľa nej už niekoľko týždňov v centre bojov v meste podobne, ako továreň Azovmaš.

Pád Mariupoľu do rúk Rusov sa zdá byť nevyhnutný, ale naráža na skupinu bojovníkov ukrývajúcich sa v tuneloch rozsiahleho priemyselného komplexu, čo je taktika, ktorú použil v histórii už mnoho armád, píše AFP. Ide o stelesnenie mestskej partizánskej vojny, kde sa bojuje na ploche niekoľkých kilometrov štvorcových železničných tratí, skladov, koksární či komínov, opisuje agentúra a dodáva, že situáciu komplikuje znížená viditeľnosť, diery, prekážky a pasce na každom kroku.

Objavili sa dokonca zvesti, že Rusi údajne použili chemické zbrane nad týmito železiarňami a oceliarňami, ktorú okrem iného bránia ukrajinskí členovia pluku Azov. Práve ti tvrdia, že ruská armáda v Mariupole použila bližšie neupresnenú chemickú zbraň. Eduard Basurin, zástupca proruských separatistov, ktorí sa podieľajú na obliehaní Mariupolu, použitie chemických zbraní poprel. BBC podotkla, že tvrdenia neboli schopné overiť.

Podľa Aglaje Snetkovovej z londýnskej University College London (UCL) sa továreň stala kľúčovým cieľom počas niekoľkotýždňového obliehania prístavného mesta. Zariadenie vybudované ešte v sovietskej ére doteraz odoláva, pretože bolo postavené tak, aby vydržalo značné poškodenie, uviedla odborníčka na ruskú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Hutnícky komplex je podľa ktorej rovnako obrovský, že dostať odtiaľ bojovníkov je ťažké.

Na príklade tohto zariadenia, ostatne ako v Mariupole v širšom zmysle, sa názorne ukázali výzvy mestskej vojny a dobývanie oblastí, kde sa pohybuje veľké množstvo bojovníkov, ktorí môžu mať pripravené úkryty, upozorňuje Snetkovová.

Expert na spravodajské služby Justin Crump sa domnieva, že silne bránená oblasť je jedným z posledných zostávajúcich miest odporu v Mariupole. Povahu tamojších bojov pritom tento bývalý člen britskej armády popisuje ako zložité bitky uprostred hustej priemyselnej zástavby. Podľa Crumpa sa ruský útok sústredí predovšetkým na bombardovanie oblasti, ktorá je súčasťou starostlivej a pomalej taktiky „vyčerpania obrancov“, píše BBC.

Ruské invázne sily podľa neho používajú ťažké delostrelectvo, aby zničili budovy, ktoré by mohli využívať obrancovia, a potom postupujú vpred, aby znížili počty svojich strát. Ukrajinskí vojaci sú vzhľadom na mnohotýždňové brutálne bombardovanie v prekvapivo dobrom stave, myslí si Crump, podľa ktorého sa však ocitajú v stále ťažšej situácii, pretože majú už dlhšie ako týždeň prerušené dodávky munície a potravín. Stále častejšie sú vraj nútení sa vzdávať.