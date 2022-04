Kyjev ponúka Putinovho kmotra za zajatcov

Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, dávnemu priateľovi Medvedčuka a krstnému otcovi jeho dcéry, blitzkrieg nevyšiel, Rusi sa od ukrajinskej metropoly museli stiahnuť a Kyjev sa pochválil zadržaním opozičného politika.

Dolapenie Medvedčuka ako prvý oznámil ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti zverejnil fotografiu zadržaného. V minulosti vždy elegantne oblečený a uhladený oligarcha, ktorý zbohatol na kšeftoch s ruskou ropou, je na novej snímke na nespoznanie. Sedí v putách, strapatý, s modrinou na čele a vo vojenskej uniforme. „Skrýval sa 48 dní a napokon sa rozhodol utiecť za hranice,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom videoprejave s tým, že politika zadržala tajná služba SBU v rámci bleskovej a nebezpečnej operácie.

Prezident označil za zvlášť cynické vojenské maskovanie muža na úteku. „Čo už, ak si Medvedčuk sám vybral vojenskú uniformu, tak sa na neho vzťahujú pravidlá vojnového stavu. Navrhujem Ruskej federácii vymeniť tohto vášho chlapíka za našich chlapcov a dievčatá, ktorí sa teraz nachádzajú v zajatí,“ dodal.

Ponuka na výmenu Medvedčuka prišla v čase, keď sa Moskva pochválila zajatím vyše tisícky ukrajinských obrancov Mariupoľu. Viaceré ruské médiá naznačili, že nemusí ísť o náhodu. Kyjev senzačnou správou o dolapení hľadaného proruského poslanca ukrajinského parlamentu vraj chce informačne prekryť pre neho nepríjemný vývoj v azovskom prístave, kde sa jeho obkľúčené jednotky začali hromadne vzdávať. Niektorí komentátori dokonca špekulujú, že Medvedčuk možno ani nebol na úteku, a SBU ho mohla celý čas držať na utajenom mieste.

Kremeľ na ponuku výmeny Putinovho kmotra za ukrajinských vojnových zajatcov reagoval rozpačito. Putinov hovorca Dmitrij Peskov nezabudol oceniť zásluhy zatknutého politika. „Medvedčukove názory v prospech budovania normálnych, vzájomne výhodných, partnerských vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom sú dobre známe. Táto pozícia bola vždy otvorená,“ citovala Peskova agentúra TASS. „Medvedčuk ale nikdy nemal s Ruskom žiadne zákulisné vzťahy,“ dodal.

„Medvedčuk bol vždy za mier, proti vojne, proti rozširovaniu konfliktu v Donbase. Mimochodom, ak by sa kedysi tieto jeho myšlienky a myšlienky jeho strany zohľadňovali v štátnej politike Ukrajiny, potom by nedošlo k žiadnej vojenskej operácii,“ pokračoval Peskov v chválospevoch na kremeľského chránenca. „Pokiaľ ide o výmenu, o ktorej rôzne osobnosti v Kyjeve hovorili s takým zápalom a potešením, Medvedčuk nie je občanom Ruska, nemá nič spoločné so špeciálnou vojenskou operáciou, je zahraničnou politickou osobnosťou,“ konštatoval hovorca Kremľa a dodal: "Vôbec nevieme, či on sám chce nejakú ruskú účasť na riešení tejto jeho ošemetnej situácie.“

Šéfka ruskej štátnej televízie RT Margarita Simonianová, jedna z hlavných propagandistiek Moskvy, sa verejne prihovorila za dohodu s Kyjevom. „Zelenskyj navrhol vymeniť Medvedčuka za ukrajinských vojnových zajatcov, ktorým vedúci (Putin – pozn.) na samom začiatku operácie zaručil pokojný návrat k ich rodinám. Treba to brať, myslím si,“ napísala na sociálnej sieti.

Bývalý ruský prezident a premiér, v súčasnosti námestník Putina na čele bezpečnostnej rady štátu Dmitrij Medvedev však na ponuku Kyjeva zareagoval menej ústretovo. "Niektorí šialenci, ktorí si hovoria ,ukrajinská vláda', hlásia, že chcú z Viktora Medvedčuka vytiahnuť dôkazy, „rýchlo a spravodlivo“ ho odsúdiť a potom vymeniť za zajatcov. Tieto osoby by sa mali v noci pozorne rozhliadnuť a poriadne zamknúť dvere, aby sami neboli medzi adeptmi na výmenu,“ pohrozil Medvedev.