Muža podozrivého z útoku na newyorské metro obvinili z terorizmu

Afroameričan Frank R. James podozrivý z utorňajšieho útoku v newyorskom metre bol obvinený z trestného činu terorizmu a hrozí mu doživotné väzenie. Oznámili to v stredu americké úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

James podľa predstaviteľov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) čelí obvineniu z teroristického útoku na prostriedky verejne dopravy.

Prokurátor v meste New York Breon Peace povedal, že Jamesa obvinili z porušenia federálneho zákazu „teroristických a iných násilných útokov proti systémom hromadnej dopravy“. V prípade usvedčenia mu podľa Peacea hrozí doživotný trest odňatia slobody.

Americké úrady Jamesa zatkli v stredu. Streľba sa odohrala v utorok ráno miestneho času v súprave expresnej linky „N“, ktorá smerovala z Brooklynu na Manhattan. Ozbrojený muž v súprave metra vytiahol zo svojho ruksaku dymovnicu a potom spustil streľbu.

Po incidente skončilo desať ľudí so strelnými zraneniami, zatiaľ čo ďalších 13 osôb utrpelo zranenia v dôsledku nadýchania sa dymom alebo pri pokuse o útek z miesta činu. Strelec v chaose, ktorý vypukol, utiekol, pričom za sebou zanechal zbraň, zásobníky, sekeru, dymové granáty, benzín, bankovú kartu na svoje meno aj kľúč k dodávke, ktorú si prenajal.

James v uplynulých mesiacoch zverejňoval na sociálnych médiách videá, v ktorých označoval Spojené štáty za rasistické miesto zaplavené násilím, sťažoval si na problémy so starostlivosťou o duševné zdravie v New Yorku a kritizoval starostu mesta Erica Adamsa. Motív útoku v metre však zostáva nejasný a nie sú ani náznaky, že by mal styky s nejakou teroristickou organizáciou.