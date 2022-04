ONLINE: Zelenskyj: Putin môže použiť na Ukrajine jadrové zbrane

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračovala už 52. deň

Svet musí rátať, že Putin použije jadrovú taktickú zbraň, tvrdí Zelenskyj mier-ukrajine-2 VIDEO: Ruská fregata strieľa na dron Bayraktar.

5:00 Všetky štáty sveta by sa mali pripraviť na možnosť, že by ruský prezident Vladimir Putin mohol použiť na Ukrajine taktické jadrové zbrane, povedal v zatiaľ zverejnených úryvkoch z rozhovoru s televíziou CNN ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Uviedol tiež, že od začiatku vojny zomrelo 2 500 až 3 000 ukrajinských vojakov a okolo 10 000 ich utrpelo zranenie. Rusko podľa neho stratilo 20-tisíc vojakov. Moskva uvádza približne 1 350 úmrtí príslušníkov svojej armády.

Putin by sa podľa Zelenského mohol uchýliť k obmedzenému použitiu jadrových či chemických zbraní, pretože neprikladá žiadnu hodnotu životom ľudí na Ukrajine.

Nielen ja, ale celý svet, všetky krajiny by sa toho mali obávať, pretože sa to môže stať skutočnosťou," povedal Zelenskyj moderátorovi CNN Jakeovi Tapperovi v angličtine. „Nemali by sme sa báť, ale mali by sme byť pripravení,“ dodal.

Americkí činitelia už v minulosti pred podobným scenárom varovali, a to v prípade, že by mal Putin pocit, že je zahnaný do kúta. „Vzhľadom na teoretické zúfalstvo prezidenta Putina a ruského vedenia pre neúspechy, ktorým doteraz vojensky čelili, nemôže nikto z nás brať na ľahkú váhu hrozbu, ktorá predstavuje možnosť uchýliť sa k taktickým jadrovým zbraniam,“ povedal v piatok šéf CIA William Burns.

Zelenskyj v rozhovore, ktorého plné znenie zverejní CNN v nedeľu, tiež vyhlásil, že v konflikte doteraz zomrelo 2 500 až 3 000 ukrajinských vojakov. U mnohých z 10-tisíc ranených príslušníkov ukrajinskej armády je podľa neho ťažké predpovedať, koľko prežije.

Moskva podľa neho prišla približne o 20 000 vojakov, hoci Rusko uvádza okolo 1 350 mŕtvych. Údaje o obetiach od oboch strán konfliktu nezávisle overiť. Západné krajiny však odhadujú, že Rusko stratilo najmenej niekoľko tisíc príslušníkov svojej armády.

Podľa Zelenského je zložitejšie vyčísliť civilné straty, a to najmä v oblastiach na juhu Ukrajiny, napríklad v mestách Cherson, Berďansk, či Mariupoľ. „Jednoducho nevieme, koľko ľudí zomrelo v tejto obliehanej oblasti,“ povedal ukrajinský prezident.