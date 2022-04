Ukrajinci o začiatku invázie: Čakali sme ju, ale jedna vec nás prekvapila

Prekvapením podľa neho bolo, že ruské jednotky vtrhli do jeho vlasti aj z bieloruského územia. Hlavným cieľom Moskvy bolo fyzicky odstrániť prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedol aj Danilov.

„Rozumeli sme tomu, čo sa bude diať na území našej krajiny. Navyše dátum útoku nebol 24. februára, ale 22. februára. Mali zaútočiť na našu krajinu v tom formáte, aký je teraz. Jediné, čo sme nečakali – že bude zapojené územie Bieloruska. Diskutovalo sa o tom, ale vo výsledku sme sa domnievali, že to bude inak. Ale stalo sa to tak, ako sa to stalo,“ povedal v rozhovore s ukrajinskou službou stanice BBC tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany.

Ukrajinské úrady však podľa neho nemohli ľuďom povedať: „Priatelia, 22. februára sa začne vojna.“ „To sú z hľadiska verejnej správy neprijateľné veci. Ale pripravovali sme sa,“ tvrdí Danilov. Ako najlepší dôkaz pre jeho tvrdenie je podľa neho fakt, že napadnutá krajina sa už 50 dní ruskej vojenskej agresii bráni. „Žiadna svetová rozviedka nedala našej krajine viac ako 21 dní,“ povedal Danilov.

Šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady ďalej v rozhovore vyhlásil, že hlavným cieľom Rusov bola likvidácia Zelenského. Pokúsili sa o to podľa neho niekoľkokrát. „Môžem povedať, že 22. februára okolo 19:20 sme dostali informáciu, že by sa to mohlo stať v najbližšej dobe. Potom nasledovali ďalšie štyri pokusy. Naposledy 7. marca – vtedy sme dostali informáciu od našich partnerov, rozviedok, že sa chystá takáto operácia," uviedol.

Na otázku, kým chcela Moskva podľa neho nahradiť Zelenského, konkrétne neodpovedal. „Chápem, koho pripravovali na túto funkciu. A nie je to Medvedčuk ani Janukovyč,“ povedal s odkazom na nedávno zadržaného ukrajinského politika a spojenca Kremľa Viktora Medvedčuka a na bývalého proruského prezidenta Viktora Janukovyča. „Jediné, čo môžem povedať, je, že sú to ľudia s náramenníkmi. S veľkými náramenníkmi,“ uviedol a zároveň vylúčil možnosť, že by krajine mohli vládnuť Rusi. „To je nemožné,“ vyhlásil.

Ruské úrady sa k tvrdeniu o úmysle odstrániť ukrajinského prezidenta nevyjadrili, poznamenala BBC. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na začiatku vojny vyhlásil, že Rusko nemá za cieľ vymeniť vládu na Ukrajine. Ruský prezident Vladimir Putin však 25. februára vyzval ukrajinskú armádu, aby „vzala moc do svojich rúk“, podotkla stanica.