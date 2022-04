Macron chce byť "zeleným" prezidentom, Le Penová vládnuť so zdravým rozumom

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu prisľúbil, že ak ho na budúci týždeň znovu zvolia za hlavu štátu, stredobodom jeho politiky bude ochrana životného prostredia. Zabezpečí, že Francúzsko bude „prvým veľkým štátom, ktorý prestane využívať ropu, zemný plyn a uhlie“, povedal šéf Elyzejského paláca na predvolebnom zhromaždení v Marseille. Uviedli to agentúry AFP a DPA.

„Môj budúci premiér bude priamo zapojený do ekologického plánovania,“ vyhlásil Macron. Ochrana klímy, ktorú nazval „bojom storočia“, zasahuje do všetkých oblastí života a politiky, dodal s tým, že Francúzsko by sa mohlo stať „veľkým národom ekológie“. Prvé kolo volieb minulú nedeľu, v ktorom takmer osem miliónov voličov posunulo na tretie miesto ľavicového populistického kandidáta Jeana-Luca Mélenchona s jeho ekologicky orientovaným programom, vyslalo „silný odkaz“, povedal Macron. Chápe obavy mladých ľudí o budúcnosť Zeme a prisľúbil „úplnú obnovu“ svojej politiky.

Macron na mítingu oznámil nové investície do zelených technológií, renovácií domov šetriacich energiu a výroby biopotravín. Zároveň vyhlásil boj znečisťovaniu ovzdušia a jednorazovým plastom.

Macronov prejav bol primárne zameraný na mladých a ľavicových voličov, ktorí v prvom kole podporili Mélenchona a ďalších kandidátov a ktorých hlasy mohli byť rozhodujúce v druhom kole, konštatuje AFP.

Pravicovú populistku Marine Le Penovú, svoju vyzývateľku v druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční 24. apríla, Macron obvinil, že je v oblasti ekológie nekompetentná. Le Penová chce nechať demontovať veterné turbíny a plytvať tak peniazmi daňových poplatníkov. Druhé kolo preto bude „referendom za alebo proti ekológii“.

Aj Le Penová sa v sobotu snažila získať na svoju stranu Mélenchonových voličov. Pre míting si vybrala malú obec Rémy-sur-Avre na severozápade Francúzska, kde v prvom kole získala viac ako 37 percent hlasov, pričom sľúbila, že bude vládnuť „ako matka so zdravým rozumom“ a chrániť najslabších.

V Paríži a približne 30 ďalších francúzskych mestách sa stovky ľudí zúčastnili v sobotu na demonštráciách proti Le Penovej. Organizovala ich široká aliancia aktivistov a odborárov, ktorá vyzvala na celoštátne akcie proti pravicovému extrémizmu a rasizmu.

„Sme tu, aby sme povedali nie krajnej pravici,“ povedal na zhromaždení v Paríži Jean-François Julliard z organizácie Greenpeace. „Bol by to skutočný krok späť, keby sa dostala k moci,“ dodal na margo Le Penovej.

Stovky aktivistov z hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) zablokovali v sobotu v dĺžke 300 metrov ulicu Grands Boulevards, dôležitú dopravnú tepnu v centre Paríža. Jeho hovorkyňa kritizovala, že diskusia o životnom prostredí bola v doterajšom priebehu predvolebnej kampane do značnej miery vynechaná. Blokáda bulváru by mala trvať do pondelka.

V najnovších prieskumoch dokázal Macron zvýšiť náskok pred Le Penovou. Podľa sobotňajšieho prieskumu Ipsos Sopra/Steria by 24. apríla v druhom kole volilo 44-ročného úradujúceho prezidenta 55,5 percenta opýtaných, 53-ročnej Le Penovej by dalo svoj hlas 44,5 percenta voličov.