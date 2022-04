ONLINE: Ukrajina sníva európsky sen, Rusko smeruje do bankrotu

Kyjev vyplnil dotazník, ktorý je na začiatku cesty do EÚ, kandidátskou krajinou sa môže stať Ukrajiny už v júni. Podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej je štátny bankrot Ruska len otázkou času.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 54. deň mier-ukrajine-2 VIDEO: Ruské ministerstvo obrany zverejnilo video, ktoré má ukázať, že posádka potopenej lode Moskva nezahynula, ale je v Sevastopole.

5:00 Ukrajina vyplnila dotazník, ktorý by sa mal stať východiskovým bodom pre rozhodovanie Európskej únie o členstve Kyjeva v EÚ. Podľa agentúry Reuters o tom informoval zástupca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Ihor Žovkva. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dotazník zaslala ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému počas svojej návštevy v Kyjeve 8. apríla. „Stojíme pri vás a vašom európskom sne,“ povedala vtedy von der Leyenová a sľúbila urýchlenie rozhodovacieho procesu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril s výkonnou riaditeľkou Medzinárodného menového fondu Kristalinou Georgievovou o zabezpečení finančnej stability Ukrajiny a povojnovej obnove krajiny. Uviedol to Zelenskyj na svojom twitterovom účte.

„Máme jasné plány na túto chvíľu a tiež víziu výhľadov. Som si istý, že spolupráca medzi MMF a Ukrajinou bude aj naďalej plodná,“ napísal.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal potvrdil, že sa budúci týždeň zúčastní jarného zasadnutia MMF a Svetovej banky (SB) vo Washingtone. Do USA s ním vyrazí aj minister financií Serhij Marčenko a guvernér centrálnej banky Kyrylo Ševčenko. Budú sa tu snažiť získať ďalšiu finančnú podporu pre Ukrajinu.

Kyjev požiadal o členstvo v Európskej únii krátko po tom, čo 24. februára na Ukrajinu zaútočili ruské vojská; žiadosť teraz skúma Európska komisia. Agentúra DPA podotýka, že vstupný proces pripojenia sa k bloku 27 krajín je dlhý a komplikovaný – aj keby komisia žiadosť vyhodnotila pozitívne, pred začiatkom podrobných rozhovorov o pristúpení musia kandidátsku krajinu schváliť všetky členské štáty.

„Dnes môžem oznámiť, že ukrajinská strana dokončila vypĺňanie dokumentu,“ oznámil Žovkva v nedeľu večer. „Očakávame, že odporúčanie… bude pozitívne a potom bude všetko záležať na členských štátoch EÚ,“ dodal.

Podľa Žovkvu Ukrajina očakáva, že štatút kandidátskej krajiny získa na zasadnutí Európskej rady 23.-24. júna.

Predsedníčka Európskej komisie v nedeľu vyhlásila, že západné sankcie s postupom času čoraz viac ovplyvňujú ruskú ekonomiku. „Hrubý domáci produkt Ruska sa podľa aktuálnej prognózy prepadne o 11 percent. Štátny bankrot Ruska je len otázkou času. Putin touto vojnou ničí aj svoju vlastnú krajinu a budúcnosť svojich obyvateľov,“ dodala.

Európska únia minulý týždeň prijala piaty balík sankcií voči Rusku, na základe ktorého okrem iného od augusta úplne zakáže dovoz ruského uhlia. Pri príprave ďalšieho balíka sankcií sa EK podľa von der Leyenovej zaoberá energetickými otázkami a bankovým sektorom, najmä najväčšou ruskou bankovou spoločnosťou Sberbank.

„Konečným cieľom je znížiť Putinove príjmy. S ropou sa ale obchoduje globálne. Nechceme, aby Putin na iných trhoch predával za ešte vyššie ceny dodávky, ktoré by inak smerovali do EÚ. Preto teraz vytvárame inteligentné mechanizmy, aby bolo do ďalších sankcií možné ropu zahrnúť.,“ uviedla.

Von der Leyenová tiež vyhlásila, že Ukrajina je schopná vojnu s Ruskom vyhrať. „Statočnosť a odolnosť Ukrajiny je pôsobivá,“ uviedla. Ocenila tiež prezidenta Volodymyra Zelenského za to, akým spôsobom svoju krajinu v čase vojny vedie. Varovala však, že vojna môže trvať ešte dlhú dobu. „Musíme urobiť všetko, aby skončila čo najrýchlejšie. Zároveň sa musíme pripraviť na to, že v najhoršom prípade môže táto vojna trvať mesiace, alebo dokonca roky,“ upozornila.

Von der Leyenová tento mesiac navštívila Kyjev, kde sa stretla so Zelenským. „Pokojný, silný vodca, veľmi dobre informovaný,“ povedala na adresu ukrajinského prezidenta. „Táto návšteva posilnila moje odhodlanie stáť na strane Ukrajiny a urobiť všetko pre to, aby sa tejto brutálnej a neospravedlniteľnej ruskej agresii dokázala ubrániť,“ dodala.