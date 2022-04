Francúzi lobujú za embargo na ropu, Maďari už povedali jasné nie

Ak by niečo dokázalo citeľne zasiahnuť Rusko, tak je to embargo na dovoz ropy a plynu. V EÚ však pri embargu na tieto energie panujú značné rozpory.

Embargo presadzujú hlavne pobaltské krajiny, Poľsko a ďalšie postkomunistické štáty a tiež Francúzsko a Írsko. Nemecko, Rakúsko či Maďarsko sa však obávajú údajne ničivých vplyvov na ich vlastné hospodárstvo.

Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó v utorok potvrdil, že jeho krajina akékoľvek sankcie týkajúce sa ruskej ropy a plynu nepodporí.

Na brífingu po rokovaní so svojím tureckým náprotivkom v Ankare minister podľa agentúr povedal, že dodávky zemného plynu do Maďarska nie sú nijako narušované a že Maďarsko urobí všetko pre zaistenie bezpečných dodávok energií.

Nemecká vláda odmietla uvaliť embargo na dovoz ruského plynu a ropy s odôvodnením, že by to vážne poškodilo ekonomiku krajiny. Vláda v Berlíne zdôraznila, že robí všetko, čo je v jej silách, aby znížila závislosť krajiny od dovozu energií z Ruska, ale zastavenie importu najmä od ruského plynu si vyžaduje čas.

Európska únia embargo na dovoz ropy z Ruska pripravuje. Francúzsko sa snaží presvedčiť váhajúce krajiny, aby ho podporili. Rozhlasovej stanici Europe 1 to v utorok povedal francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Podľa neho je zastavenie dodávok ruskej ropy nutnosťou, ak Európa myslí svoju podporu Ukrajiny vážne a chce priškrtiť príjmy, z ktorých Rusko financuje vojnu.

„Keď vidíte, čo sa deje na Donbase, tak je viac než kedykoľvek predtým nevyhnutné zastaviť import ropy z Ruska. Pracujeme na tom, prezident (Emmanuel Macron) to otvorene hovorí už niekoľko týždňov,“ povedal Le Maire. „Ak chceme ochrániť Ukrajincov…, tak musíme zastaviť financovanie vojny Vladimira Putina zahraničnou menou získanou predajom ruskej ropy. To, že (embargo) doteraz neplatí, nie je preto, že by ho nechcelo Francúzsko, ale preto, že niektorí európski partneri stále váhajú,“ dodal minister krajiny, ktorá v súčasnosti Európskej únii predsedá. V polovici roka ju v tejto úlohe nahradí Česko.

Začiatkom apríla EÚ schválila zákaz dovozu ruského uhlia, ktorý má začať platiť od augusta. Vývoz uhlia do únijných krajín predstavuje pre Rusko príjem štyri miliardy eur ročne.