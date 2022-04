O čo ide Putinovi v Donbase?

Ruská vojna proti Ukrajine vstúpila do novej fázy. Denník Pravda zostavil hlavné otázky a odpovede súvisiace s ďalšími bojmi.

Čo chce Rusko dosiahnuť spustením novej ofenzívy?

Generálny štáb ukrajinskej armády je presvedčený, že cieľom nepriateľa je prelomenie obrannej línie v Doneckej a Luhanskej oblasti a úplné ovládnutie Mariupoľu. Zároveň poukazuje na snahu agresora mať pod kontrolou pozemný koridor s okupovaný Krymom. Agresor to však bude mať veľmi ťažké, pretože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že jeho vojaci sú odhodlaní brániť každý meter zeme.

Aké sú pravdepodobné zámery Vladimira Putina na východe Ukrajiny?

Ruský prezident zjavne túži ovládnuť celú Doneckú i Luhanskú oblasť. Mesiac od vypuknutia vojny Moskva tvrdila, že čo sa týka Doneckej oblasti, tak ovláda 54 percent jej územia, v prípade Luhanskej oblasti to malo byť až 93 percent rozlohy. Krátko pred začiatkom ruskej agresie šéf Kremľa uznal nezávislosť samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. Keby sa Rusom podarilo kompletne dobyť obidve teritóriá, zrejme by nasledovalo referendum o ich pričlenení k Ruskej federácii, čo by bolo v rozpore s medzinárodným právom ako v prípade anexie Krymu.

Aké sú asi ďalšie ciele Moskvy vo východných častiach Ukrajiny?

Ukrajinská generalita sa nazdáva, že Putin chce dosiahnuť nielen úplnú kontrolu nad Donbasom, ale aj nad južným regiónom Chersonu. Rusko by v takom prípade malo v rukách zmienený pozemný koridor pozdĺž južného pobrežia Azovského mora vedúceho k ruským hraniciam so zabezpečenými dodávkami vody na Krym.

Čo vojensky významné Rusi (ne)dosiahli v Donbase pred začatím najnovšieho útoku?

Doteraz sa im nepodarilo ovládnuť druhé najväčšie ukrajinské mesto, ktorým je Charkov (nachádza južne od hraníc s Ruskom). Naopak, obsadili mesto Izyum, ktoré je zhruba 140 kilometrov juhovýchodne od Charkova. Izyum má strategickú polohu, pretože z tohto mesta vedie hlavná diaľnica smerom na východ do oblastí od roku 2014 kontrolovanými proruskými separatistami. Ruská armáda sa zrejme pokúsi dobyť aj mesto Slavjansk, ktoré malo pred vypuknutím vojny 125-tisíc obyvateľov. Kedysi ho získali do svojich rúk proruskí separatisti, ale neskôr ho ukrajinská armáda dobyla späť.

Aké sily proti sebe stoja na východnom fronte na Ukrajine?

V čase začiatku ruskej agresie tam ukrajinská armáda mala desať brigád. O jej príslušníkoch sa hovorí, že ide o najlepšie vycvičených ukrajinských vojakov. Počas vojny dostali posily (vrátane dobrovoľníkov). USA odhadujú, že Rusko tam má 76 taktických bojových oddielov (každý tvorí 700 až 900 mužov). Americký Inštitút pre štúdium vojny predpokladá, že nové boje nebudú trvať krátky čas. Podľa jeho analytikov by Rusi síce mali šancu rýchlejšie zdolať odpor ukrajinskej armády, ale jedine za cenu veľkých strát na životoch na svojej strane. Čo sa týka Ukrajincov, inštitút usudzuje, že sa budú usilovať vyhýbať sa veľkým bojom a, naopak, sústredia na asymetrické vojenské operácie s cieľom zlikvidovať čo najviac vojakov a vojenskej techniky agresora.