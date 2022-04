Analytik: Bitka na Donbase môže pripomínať druhú svetovú vojnu

Ako hodnotíte z vojenského hľadiska situáciu na ukrajinskom Donbase? Dá sa povedať, že Rusko začalo ofenzívu, ktorej cieľom je ho dobyť?

Problémom je, že sme len na začiatku. Keď sa usilujete zhodnotiť situáciu na bojovom poli, potrebujete trochu času, aby ste lepšie dokázali definovať, čo sa deje. Je preto zložité jednoznačne povedať, ako konflikt vyzerá. Myslím si však, že pre Rusko je dôležitejším cieľom zničiť ukrajinské ozbrojené sily, ako ovládnuť nejaké územie. To, samozrejme, môže získať tiež. Ale politickým cieľom Kremľa je zničenie Ukrajiny. A s tým súvisí zničenie jej armády. Rusi predpokladajú, že to dokážu ľahšie, ak sa boje budú koncentrovať na jednom mieste. Nechcú ich už naťahovať od Donbasu cez Kyjev až ku Chersonu. Veria, že takto minimalizujú svoje straty a maximalizujú tie ukrajinské. Preto Rusko útočí aj raketami na ukrajinský obranný priemysel a snaží sa zastrašiť Západ, aby Kyjevu nedodával zbrane.

Čo môžu Rusi nasadiť do bitky na Donbase? Priebeh vojny doteraz určite nebol pre Moskvu úspechom.

Jednoznačne súhlasím, že fáza vojny od 24. februára sa nedá označiť za ruský úspech. Ukázalo sa, že Kremeľ má k dispozícii oveľa slabšiu armádu, ako sme si mysleli. Na začiatku vojny mali Rusi k dispozícii približne 120 práporových taktických skupín. Ťažko povedať, o čo všetko prišli, ale odhad je taký, že na Donbase majú okolo 80 práporových taktických skupín. Okrem toho asi môže Rusko prisunúť ďalšie dobrovoľnícke posily spomedzi odvedencov a rezervistov a stiahnuť ľudí a techniku z formácií, ktoré má doma vrátane výcvikových priestorov. Ťažko však dokáže dlhodobo vo vojne pokračovať, ak bude mať také straty ako doteraz. Moskva ich potrebuje znížiť. Zároveň, ako som už povedal, Rusi útočia na centrá ukrajinského obranného priemyslu, aby bolo pre Kyjev zložitejšie udržať sa v tejto vojne. Do istej miery asi Moskva dúfa, že jej vojenský potenciál vydrží dlhšie ako ukrajinský. Ak by to tak bolo, v podstate by to pre Rusko znamenalo výhru.

Pýtal som sa vás na Rusko, čo v boji o Donbas môže použiť Ukrajina?

Kyjev sa usiluje, aby o tom bolo čo najmenej informácií. Zdá sa však, že Ukrajina má na Donbase stále pomerne veľké sily, ktoré tvorí viacero brigád. Časť z nich dokonca ešte bojuje na starej kontaktnej línii, ktorá oddeľovala územia ovládané separatistami. Ukrajinci majú aj isté rezervy a dokážu dopĺňať techniku, keďže Rusko neovláda vzdušný priestor Ukrajiny úplne. Problémom je, že čím dlhšie vojna trvá, tým viac je Kyjev závislý na dodávkach zbraní zo Západu. Američania, Briti, Česi, Poliaci či Slováci už Ukrajincom posielajú ťažké zbrane. Otázkou je, či to bude stačiť, či s tým Kyjev vydrží.

Viem, že počty vojakov na jednej či druhej strane nie celkom presne odrážajú silu oboch armád. Hovorili ste však o ukrajinských brigádach či ruských práporových taktických skupinách. Dá sa aspoň približne odhadnúť, koľko vojakov proti sebe stojí na Donbase?

Nie je to ľahká otázka. Prevaha Rusov však asi nie je až taká veľká, ak sa pozrieme na počty zapojených ľudí. Ukrajinci dokázali mobilizovať svoje rezervy a miestne jednotky teritoriálnej obrany. Tie však nemajú k dispozícii ťažké obrnené vozidlá. Dokážu udržať obranné línie, ale v otvorenom boji by to mali oveľa ťažšie, keďže by sa stali terčom delostrelectva a tankov. Rusi majú výhodu v tom, že stále majú dosť ťažkej bojovej techniky a tankov. Môj veľmi približný odhad je, že Ukrajinci majú na Donbase okolo 80-tisíc mužov a Rusi viac ako 100-tisíc.

Aké zbrane Ukrajinci v súvislosti s bitkou na Donbase potrebujú čo najrýchlejšie?

Protivzdušnú obranu, ktorá dostrelí vyššie ako systémy Strela či Stinger. Ukrajinci sa potrebujú preorientovať na západnú vojenskú techniku, ale to si bude vyžadovať istý čas. Naučiť sa obsluhovať zložité západné systémy protivzdušnej obrany nejakú chvíľu trvá. Keď ich chceme Ukrajincom dať, mali by sme to urobiť teraz, aby boli pripravení, keď stratia techniku, ktorú majú v súčasnosti. Kyjev okrem toho potrebuje delostreleckú a tankovú muníciu, všetky dostupné obrnené vozidlá a delostrelecké systémy. V podstate potrebuje Ukrajina všetko.

Samozrejme, v takom type bojov, aké asi uvidíme na Donbase, budú armády zrejme rýchlo strácať techniku. Niektorí experti dokonca hovoria, že to môže byť podobné ako počas viacerých konfliktov v 20. storočí, že budeme svedkami tankových bitiek, veľkého nasadenia obrnených vozidiel a podobne. Ako to vidíte?

Bitka na Donbase bude pravdepodobne viac pripomínať druhú svetovú vojnu, nie novšie konflikty, ktoré sme videli napríklad v Iraku či v Afganistane.

Aký vývoj očakávate v krátkodobom až strednodobom horizonte? Dokážu sa Ukrajinci na Donbase udržať, alebo budú Rusi úspešní?

Múdrejší budeme tak o dva až tri týždne. Nemyslím si však, že Rusi budú schopní odrezať celý Donbas od zvyšku Ukrajiny. Nezdá sa mi, že by to dokázali. Nemajú takú prevahu a zatiaľ neukázali, že by vedeli veľmi dobre bojovať. Vyzerá to tak, že Ukrajinci majú lepších dôstojníkov a jednotky, ktoré prešli západným výcvikom, sú naozaj kvalitné. O dva, tri až štyri týždne však lepšie uvidíme, koľko skutočne dobre vycvičených vojakov a dôstojníkov Rusko na Donbase stratí. Ak ich bude priveľa, Moskva sa asi bude musieť zamyslieť nad tým, ako chce pokračovať. Možno bude Moskva uvažovať nad nejakým prímerím, ale vylúčená nie je ani ešte väčšia eskalácia konfliktu.

Potrebuje ruský prezident Vladimir Putin aspoň nejaké propagandistické víťazstvo na 9. mája?

Nie. Podľa mňa 9. máj v tejto vojne nehrá žiadnu rolu.