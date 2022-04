Akú cenu má Mariupol, prečo ho Rusi chcú a potrebujú dobyť?

Ak by invázne jednotky získali kontrolu nad týmto strategicky dôležitým miestom, Moskva by si zabezpečila kontrolu nad rozsiahlym územím a pridusila ukrajinskú ekonomiku. Ide tiež o propagandistickú príležitosť a pre útočiacich Rusov by to znamenalo aj posilnenie morálky.

Získanie Mariupolu by Rusku zabezpečilo kontrolu nad rozsiahlym územím južnej a východnej Ukrajiny. Geograficky zaujíma Mariupol na mape malú plochu, ale jeho dobytie by Moskve umožnilo dokončiť pozemný most z Ruska na ukrajinský polostrov Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. V prípade obsadenia Mariupolu by Rusko podľa BBC získalo plnú kontrolu nad viac ako 80 percentami ukrajinského , čím by odrezalo Ukrajinu od námorného obchodu a ďalej ju izolovalo od sveta.

Ďalším cieľom pri dobývaní Mariupolu je pridusenie ukrajinskej ekonomiky. Mariupol je domovom strategicky dôležitého prístavu, ktorý v normálnych časoch slúži ako kľúčový exportný uzol pre ukrajinskú oceľ a uhlie. So svojimi hlbokými kotviskami je najväčším prístavom v oblasti Azovského mora a sídlia v ňom veľké železiarne a oceliarne. Vyváža sa cez neho aj kukurica. Strata Mariupolu by bola pre ukrajinskú ekonomiku ťažkou ranou, napísala BBC.

Dôležitý je aj propagandistický aspekt. Mariupol je domovom ukrajinskej milície, ktorá sa nazýva pluk Azov. Niektorí jeho členovia sú označovaní za pravicových radikálov. Hoci jeho bojovníci tvoria iba nepatrný zlomok ukrajinských ozbrojených síl, z pohľadu Moskvy ide o užitočný propagandistický nástroj. Dáva jej totiž zámienku tvrdiť Rusom, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú, aby svojho suseda zbavili neonacistov.

V neposlednom rade by dobytie Mariupolu bolo dôležité aj pre posilnenie morálky. Kremľu by pomohlo ukázať obyvateľstvu – prostredníctvom štátom kontrolovaných médií – že Rusko dosahuje svoje ciele. Pre ruského prezidenta Vladimíra Putina má podľa BBC všetko navyše historický význam. Ukrajinské čiernomorské pobrežie totiž vníma ako súčasť toho, čo sa nazýva termínom Novorusko, ktorý odkazuje na historické územie ruskej ríše. Dobytie Mariupolu by však malo psychologický význam pre obe strany vojny, upozorňuje BBC.

Obrancovia ukrajinského Mariupolu vydržia vzdorovať ruským útokom už len niekoľko dní, alebo dokonca len niekoľko hodín, uviedol na facebooku ukrajinský armádny činiteľ Serhij Volynskyj. Ruské ministerstvo obrany dalo ukrajinským bojovníkom v Mariupole nové ultimátum a vyzvalo ich, aby zložili do stredajšieho popoludnia zbrane, informovala agentúra Interfax. Najneskoršia lehota posledného ruského ultimáta však vypršala bez známok hromadnej kapitulácie, uviedla popoludní agentúra Reuters.

Veliteľ ukrajinskej 36. brigády námornej pechoty Volynskyj vyzval svetových lídrov, aby zorganizovali evakuáciu z rozsiahlych mariupolských oceliarní Azovstal, okolo ktorých sa sústredili ukrajinské sily brániace mesto a kde sa podľa ukrajinských predstaviteľov ukrývajú aj stovky civilistov. Oceliarne sú poslednou baštou ukrajinského odporu v meste a čelia intenzívnemu ruskému bombardovaniu.

„Toto by mohla byť naša posledná výzva. Zostáva nám pravdepodobne niekoľko dní, možno len hodín,“ povedal vo videovyhlásení Volynskyj.

„Nepriateľ je čo do počtu desaťkrát silnejší ako my, má prevahu vo vzduchu, na zemi, aj pokiaľ ide o delostrelectvo, vybavenie a tanky,“ doplnil. „Obrácame sa na svetových lídrov a prosíme ich, aby nám pomohli (…) a prepravili nás na územie tretej krajiny,“ zdôraznil veliteľ. Dodal, že mesto je zničené.

Podľa Volynského je v oceliarňach asi 500 zranených vojakov. Poskytnúť im zdravotnú pomoc je podľa neho problematické. „Doslova hnijú,“ povedal veliteľ americkej stanici CNN v telefonickom rozhovore. Volynskyj pripomenul, že na mieste sú aj civilisti, ktorí trpia najmä kvôli explóziám v bezprostrednej blízkosti. Počet vojakov v oceliarňach odmietol stanicu upresniť.

Ruské ministerstvo obrany v stredu znovu vyzvalo obrancu mesta, aby do 14.00 hod. moskovského času (13.00 SELČ) zložili zbrane. Termín vypršal. Ruský generál Michail Mizincev v utorok povedal, že vojakom, ktorí sa vzdajú, Rusko garantuje plnú bezpečnosť. Ukrajinskí vojaci ani civilisti ale podľa neho zatiaľ ponuky nevyužili.

Podľa Reuters proruskí separatisti, ktorí sa podieľajú na ruskom obliehaní a dobývaní mesta, krátko pred 13:00 hodinou SELČ uviedli, že sa vzdalo iba päť ľudí. Ukrajinskí obrancovia Mariupolu už skôr sľúbili, že nikdy nekapitulujú a podľa generálneho štábu ukrajinskej armády boje v hutníckych závodoch pokračujú.