Putin verí na Donbase vo víťazstvo. Riskuje

"Je dôležité, aby sme nezabudli, že bitka o Donbas odštartovala už pred ôsmimi rokmi. Časti Luhanska a Donecka okupovali ruské a proruské sily už od roku 2014, keď Rusko po prvý raz zaútočilo na Ukrajinu. Od 24. februára sme svedkami veľkej invázie. Očakávali sme, že ruské vojská sa pokúsia posunúť administratívne hranice Luhanska a Donecka v úsilí okupovať celý Donbas. Je to dôležitý priemyselný región. No víťazstvo na Donbase je pre prezidenta Vladimira Putina dôležité najmä preto, aby sa s ním mohol pochváliť Rusom,“ uviedla pre Pravdu Mycaková.

Diabolský plán?

V krajine, kde sa kontrola médií a spoločenských diskusií dostala už takmer na totalitnú úroveň, nie je jednoduché robiť reprezentatívne prieskumy verejnej mienky. No viaceré výskumy v posledných týždňoch ukázali, že Rusi podporujú kroky Kremľa, hoci vojna proti Ukrajine je porušením všetkých pravidiel medzinárodného práva a je založená na klamstvách a falošných zámienkach. Propaganda Moskvy síce funguje, ale zatiaľ sa v súvislosti s konfliktom nemá čím pochváliť.

"Putin dokázal veľa vecí, ktoré sa týkajú vojny na Ukrajine. Ale doteraz boli všetky pre Rusko zlé,“ reagoval pre Pravdu Paul D'Anieri, odborník na postsovietsky priestor z Kalifornskej univerzity. "Putinovi sa podarilo skonsolidovať ukrajinskú národnú identitu, zjednotiť Západ, prinútiť Nemecko, aby sa začalo vyzbrojovať, o čo sa USA neúspešne usilovali 50 rokov, a presvedčiť Fínsko a Švédsko, aby uvažovali nad vstupom do NATO. Stratil plynovod Nord Stream 2, Európa sa obzerá po nových energetických dodávateľoch a ruská ekonomika sa dostala do chaosu. Okrem toho Putin ukázal celému svetu, že jeho ozbrojené sily vôbec nie sú také schopné, ako sme sa obávali. Ani najhorší nepriatelia Moskvy by nedokázali prísť s takým diabolským plánom,“ vysvetlil s nádychom irónie D'Anieri.

Podľa experta však vojna v tejto chvíli do istej miery pomohla Putinovi vnútorne skonsolidovať režim. "Konflikt slúži ako zámienka na to, aby vláda vymazala posledné elementy slobody prejavu v Rusku. Mnoho ľudí, ktorí stoja proti Putinovi, opúšťa krajinu. Oligarchovia sú na ruskom prezidentovi ešte závislejší ako predtým. A vojna tiež Putinovi umožnila, aby vinu za všetko zlé, čo sa deje v Rusku, zvalil na Západ, ktorý podporuje Ukrajinu a proti Moskve zaviedol sankcie,“ ozrejmil D'Anieri.

Štyri ciele

V tejto situácii na Donbase proti sebe stoja dve armády. Ukrajinci bránia svoju krajinu a právo na existenciu, Rusi sa snažia ukázať, že ich vojenské snahy majú nejaký zmysel. Podľa spravodajského portálu Politico Europe, ktorý sa odvoláva na európsky diplomatický zdroj, chce Moskva na Donbase dosiahnuť štyri základné ciele.

Po prvé sa bude usilovať ovládnuť celý región. Po druhé chce vytvoriť takpovediac pozemný most od Donbasu na Krym cez Mariupoľ. Po tretie sa Rusko bude snažiť, aby malo kontrolu nad Chersonom, čo je kľúčové pre zaistenie bezpečnosti sladkovodných kanálov smerujúcich na Krym. A po štvrté chce získať čo najviac územia, aby si vytvorilo nárazníkovú zónu, čo by Moskve zároveň mohlo pomôcť pri budúcich rokovaniach s Kyjevom.

"Putin pravdepodobne stále Ukrajincov podceňuje, ale ovládnuť Donbas by malo byť ľahšie, ako dobyť Kyjev,“ povedal pre Pravdu Gennady Rudkevich, expert na medzinárodné vzťahy z univerzity Georgia College. "Väčšina bojov by sa mala odohrávať mimo miest, v ktorých majú Ukrajinci jednoznačnú výhodu. Ak sa naplní tento scenár, dôležitým faktorom v konflikte bude delostrelectvo, čo hrá do karát Rusom. Ale celý konflikt sa môže zmeniť na takzvanú opotrebovávaciu vojnu, čo bude znamenať veľké straty na oboch stranách. Nie je jasné, koľko mŕtvych vojakov je ruská spoločnosť ochotná tolerovať. Keby sa však Putinovej armáde podarilo ovládnuť celý Donbas, som si istý, že štátne médiá to budú schopné vykresliť ako obrovské víťazstvo,“ zdôraznil Rudkevich.

"Cieľom ofenzívy je dosiahnuť niečo, čo by šéf Kremľa mohol nazvať víťazstvom. Bitka o Donbas teda môže rozhodnúť o tom, či sa celá invázia skončí pre Rusko absolútnou katastrofou alebo, či z nej Kremeľ dokáže vyťažiť niečo, čo by aspoň do istej miery dokázalo ospravedlniť enormné náklady na vojnu,“ pripomenul D'Anieri.

Biľag na mnoho rokov

Bitka o Donbas je tak pre Putina nemalým rizikom. Ruskej armáde toho veľa vo vojne nevyšlo. Ukrajinci s odvahou a so šikovnosťou dokázali zabrániť tomu, aby obsadila Kyjev. Okupačné vojská odtiahli od hlavného mesta s potupou a za sebou zanechali len krvavú stopu vojnových zločinov v podobe stoviek civilných obetí ako v meste Buča.

Na Donbase proti sebe podľa niektorých odhadov stojí až 250-tisíc mužov. Rusi majú istú početnú prevahu, ale najmä majú k dispozícii viac ťažkých zbraní, čo im podľa Kyjeva umožňuje útočiť pozdĺž celej približne 480 kilometrov dlhej donbaskej frontovej línie. Ukrajinci sa však budú môcť spoľahnúť na ďalšiu pomoc Západu.

"Potrebujeme ťažké delostrelectvo, obrnené vozidlá, systémy protivzdušnej obrany a bojové lietadlá. Čokoľvek, čím by sme dokázali odraziť ruské sily a zastavili ich vojnové zločiny. Iba Ukrajina s ťažkými zbraňami dokáže zastaviť Rusko,“ napísal na sociálnej sieti Twitter ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ministerstvo obrany USA v utorok oznámilo, že Kyjev by mal dostať lietadlá aj náhradné diely na ne. Nemajú to byť americké stroje, Washington však nešpecifikoval, aký štát či štáty ich Ukrajine poskytnú. Zo strany USA či Británie Kyjev môže rátať s delostrelectvom.

"Ak Rusko počíta s úspechom na Donbase, otázkou je, nakoľko sú ukrajinské ozbrojené sily oslabené. Prúdia k nim zbrane zo Západu a vidíme, ako hrdo sa Ukrajinci postavili na odpor. Vojna je pre ruskú ekonomiku stále nákladnejšia a na hrôzy z Buče svet len tak skoro nezabudne. Rusko si tento biľag bude niesť mnoho rokov,“ reagoval pre Pravdu Stephen Bittner, expert na dejiny východnej Európy zo Sonomskej štátnej univerzity v Kalifornii.