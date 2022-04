Americký Kapitol omylom evakuovali. Polícia sa nedohodla s armádou

Člen parašutistickej skupiny americkej armády Golden Knights pristáva pred bejzbolovým zápasom medzi mužstvami Washington Nationals a Arizona Diamondbacks. Americký Kapitol na krátky čas evakuovali kvôli neznámemu lietadlu. To však viezlo parašutistov.

Incident podľa AP svedčí o tom, že v komunikácii medzi armádou a políciou na Kapitole prišlo k obrovskej chybe. Je o to viac zarážajúce, že bezpečnosť sídla amerického Kongresu sa dostala do popredia po udalostiach z minuloročného 6. januára. Dav stúpencov vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa vtrhol do Kapitolu v snahe zabrániť tomu, aby počas spoločnej schôdze Kongresu bolo potvrdené volebné víťazstvo Joea Bidena.

Lietadlo v stredu odštartovalo zo základne v Marylande a krúžilo vo vzdušnom priestore v blízkosti Kapitolu, pre ktorého využívanie platia prísne reštrikcie. Do zakázanej zóny nad budovou Kapitolu alebo vládnych úradov sa ale nedostalo. Teraz sa vyšetruje, prečo celá udalosť nebola riadne koordinovaná so strážcami poriadku vo Washingtone. AP uvádza, že pre obranu oblastí hlavného mesta je pripravených niekoľko miest na odpaľovanie rakiet zem-vzduch, taktiež sú neustále v pohotovosti posádky vojenských lietadiel.

Lietadlo, kvôli ktorému bol poplach vyhlásený, sa asi po dvadsiatich minútach vrátilo späť na základňu. Parašutisti, ktorí sa v ňom viezli, z neho vyskákali pred zápasom na štadióne baseballového tímu Washington Nationals. Ten leží necelé dva kilometre od Kapitolu.

Televízia NBC News na svojich internetových stránkach napísala, že Kongres tento týždeň nezasadá a väčšina zákonodarcov je vo svojich domovských štátoch. V Kapitole preto v čase incidentu nebolo toľko ľudí ako v čase, keď sa konajú schôdze Snemovne reprezentantov a Senátu.