The Week: Prečo by sa Američania nemali uškŕňať skaze krížnika Moskva

Americké námorníctvo je preťažené, prepracované a nedostatočne udržiavané, a teda stále zraniteľnejšie, píše spravodajský server The Week. Potopenie Moskvy je znamením, že by sa taká lekcia mohla týkať aj amerického námorníctva.

Potopenie vlajkovej lode ruského námorníctva Moskva v Čiernom mori vyvolalo pobavený úsmev na tvári nejedného Američana. Či už toto plavidlo zničili Ukrajinci, alebo – čo je menej pravdepodobné – sa potopilo kvôli nebojovému výbuchu munície na palube, výsledok je ponížením a zároveň neúspechom pre vojnové úsilie ruského prezidenta Vladimira Putina. Ak fandíte obrancom Ukrajiny, je ťažké z toho nemať isté zadosťučinenie, napísal spravodajský server The Week.

Ale pravdou je, že aj americká flotila môže byť zraniteľnejšia, než si ľudia myslia. Už niekoľko rokov, počnúc dvoma rôznymi zrážkami lodí, do ktorých boli v roku 2017 zapletené vojenské plavidlá USS John S. McCain a USS Fitzgerald, sa objavuje veľa správ, ktoré naznačujú, že americké námorníctvo je preťažené, prepracované a nedostatočne udržiavané, a teda stále zraniteľnejšie pri plnení nákladnej úlohy stráženia svetových oceánov.

Februárová správa amerického vládneho kontrolného úradu GAO uvádza nepekné podrobnosti o tom, ako sa personál námorníctva stretáva s problémami udržať lode v riadnej prevádzke.

„Členovia posádok uviedli, že na niektoré náhradné diely – ako sú elektrické bezpečnostné zariadenia – čakajú už dva roky. Podobné problémy majú so zháňaním ďalšieho materiálu, ako sú filtre, špeciálne druhy oleja a ochranné odevy,“ uviedol GAO.

„Desať zo šestnástich posádok lodí, s ktorými sme sa stretli, uviedlo, že sa uchýlili ku kanibalizácii dielov – to znamená, že odoberali funkčné diely z iných lodí, ktorých funkčnosť tým oslabili – aby ich lode mohli zostať v prevádzke,“ dodala správa kontrolného úradu.

Amerika má síce námorníctvo, ktoré je považované za najsilnejšie na svete (Čína má najväčšie, ale mnoho jej lodí je menších), ale je zjavne krehké. A to je problém.

„Americké námorníctvo je na pokraji strategického bankrotu,“ napísal vlani Christopher Dougherty, bývalý námestník ministra obrany.

„Jeho flotila nie je dostatočne veľká na to, aby spĺňala každodenné globálne požiadavky na námorné sily. Kvôli opakovanému nasadeniu a zaostávaniu v údržbe nie je flotila tiež dostatočne pripravená na to, aby tieto požiadavky bezpečne splnila, a v prípade núdze sa nedokáže ani rýchlo rozšíriť.“

Aj bez podobných problémov vyvstáva otázka, či je flotila amerického námorníctva stavaná pre moderný svet. Rovnako ako kedysi nahradili lietadlové lode skoršie bojové plavidlá a stali sa chrbticou flotily, sa teraz objavujú pochybnosti, či nie je americká flotila založená na lietadlových lodiach príliš zraniteľná voči novej generácii čínskych protilodných balistických striel.

A tieto otázky budú pravdepodobne ešte aktuálnejšie, ak sa ukáže, že Ukrajinci skutočne vyradili Moskvu svojou novou raketou Neptún. Amerika sa učí, že ohromujúca sila jej ozbrojených síl nemusí byť vždy tak ohromujúca. Potopenie Moskvy je znamením, že by sa taká lekcia mohla týkať aj amerického námorníctva. A ak by podobné prezrenie prišlo tým ťažším spôsobom, mohlo by to mať katastrofálne následky.