Katalánska ministerka: Sledoval nás Pegasus, nemohlo to byť legálne

Katalánska vláda tvrdí, že miestnych politikov a aktivistov zapojených do hnutia za nezávislosť sledovali prostredníctvom izraelského spyvéru Pegasus. S touto informáciou prišla ako prvá investigatívna organizácia Citizen Lab a stopy pravdepodobne vedú k španielskej tajnej službe. "To, čo sa stalo, je najväčší známy špionážny útok za poslednú dekádu v Európe,“ povedala pre Pravdu Victòria Alsinaová, ministerka zahraničnej akcie a otvoreného vládnutia. Barcelona žiada od Madridu odpovede a zmrazila politické rokovania so španielskou vládou.

Šéf katalánskej vlády Pere Aragonès povedal, že Európska komisia by mal zvýšiť tlak na Madrid, ak odmietne vyšetrovať obvinenia, že španielska tajná služby použila spyvér Pegasus proti katalánskym politikom. O čo ide v tomto prípade?

Je to bezprecedentný špionážny útok. Máme zdokumentovaných 65 prípadov, ako to zverejnila kanadská organizácia Citizen Lab, ktorá ich skúmala. Pegasus používajú štáty. To, čo sa stalo v Katalánsku, je najväčší známy špionážny útok za poslednú dekádu v Európe. Má to teda aj globálnu dimenziu. Pozrite sa tiež na mená ľudí, ktorých sledovali. Je medzi nimi veľa politikov zapojených do katalánskeho hnutia za nezávislosť. Ale terčom boli aj aktivisti, novinári či právnici. Teda ľudia, ktorí nemajú nič priamo spoločné s katalánskou vládou. Sledovali aj štyroch šéfov katalánskeho kabinetu vrátane súčasného. Troch priamo a jedného, Carlesa Puigdemonta, cez jeho blízke kontakty. Špionážne aktivity sa neodohrávali len v Španielsku, ale diali sa v piatich členských krajinách Európskej únie a zasiahli katalánskych členov Európskeho parlamentu. Preto katalánska vláda povedala, že žiada odpovede týkajúce sa týchto prípadov, niekto musí byť zodpovedný. Keď sa potvrdí, že špionáž je spojená so španielskou vládou, je potrebné pristúpiť k právnym krokom. EK tiež jasne povedala, že očakáva vyšetrovanie tohto prípadu.

Ako reaguje španielska vláda?

Tvrdí, že nič nevie. Preto sme zdôraznili, že ak je to tak, je potrebné začať verejné vyšetrovanie. Napríklad prostredníctvom vytvorenia komisie v parlamente. Mali by sme zistiť, čo sa stalo, kto za to nesie zodpovednosť a či pristúpime k právnym krokom. Vyšetrovanie by malo byť jasným znakom toho, že členský štát EÚ rešpektuje demokratické procesy. Nemôžeme akceptovať odpoveď, že vláda o ničom nevedela. Už sme oznámili, že sme s Madridom zmrazili politické rokovania na vysokej úrovni, kým nedostaneme odpovede na naše otázky a kým sa nezačne vyšetrovanie. Ako som povedala, to, čo sa deje, má globálne dosahy a je to relevantné pre úniu. Máme základné politické práva a na ne niekto zaútočil. Máme práva aj v digitálnom priestore, ktoré sú veľmi dôležité pre budúcnosť našej spoločnosti. Pre EÚ a jej inštitúcie je to príležitosť, aby reagovali. Nemali by sa pozerať na to, keď niekde dochádza k porušovaniu základných politických práv. Nebolo by spravodlivé, že by sa tým európske inštitúcie nezaoberali v Španielsku, ak tomu napríklad venujú pozornosť v Poľsku.

Hovoríte o porušení vašich práv. Viete si predstaviť situáciu, v ktorej by bolo využitie spyvéru Pegasus legálne?

Nie. To, čo sa udialo, má naozaj vplyv na všetkých úrovniach. Vravela som, že sledovali aj právnikov. Zasahuje to do práv, ktoré majú klienti advokátov. Potrebujeme čo najrýchlejšie zistiť pravdu. Katalánci sú aj občanmi EÚ. Stalo sa niečo, k čomu môže dôjsť aj inde.

Rozprávame sa spolu po tom, čo ste v Bratislave navštívili centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny. Čo vás ešte priviedlo na Slovensko?

Cieľom tejto návštevy bolo v prvom rade stretnúť sa s politickými predstaviteľmi. Chceme posilniť naše inštitucionálne vzťahy so Slovenskom na všetkých úrovniach, národnej a regionálnej. Stretla som sa napríklad s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom. Chceli sme sa však viac dozvedieť aj o tom, ako u vás funguje utečenecké centrum. Je to veľmi dôležité, lebo sme v krízovej situácii a musíme konať rýchlo. V tom sa môžeme niečo naučiť jednej od druhého. V Barcelone máme podobné centrum. Do Katalánska prišlo 20-tisíc utečencov z Ukrajiny a chcela som sa ubezpečiť, že im vieme poskytnúť prístup na najvyššej možnej úrovni. Preto hovorím o výmene poznatkov. Napríklad sme zistili, že v Katalánsku máme skúsenosti s integráciou detí, ktoré neovládajú miestny jazyk, do škôl. Mohli by sme s tým pomôcť na Slovensku a budeme sa o tom rozprávať.