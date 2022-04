Česko neráta s americkou základňou, keď má mať USA dve na Slovensku

Ministri obrany Českej republiky a Spojených štátov Jana Černochová a Lloyd Austin si v stredu vo Washingtone potvrdili záujem uzavrieť vzájomnú obrannú dohodu DCA (Defense Cooperation Agreement). Oproti podobným americkým zmluvám s inými štátmi by mala mať všeobecnejší charakter, nebude napríklad obsahovať zmienku o presných počtoch vojakov. Spomínané v nej nebude ani zriadenie americkej základne v Česku, povedala na konci schôdzky Černochová českým novinárom.

O zriadení americkej základne v Českej republike, ktorú Černochová v minulosti spomínala a ktorú by v Česku rada videla, na štvrtkovom stretnutí s Austinom nehovorila. Pokiaľ by podľa nej bol v Česku väčšinový záujem základňu zriadiť, je pripravená o nej rokovať. Zdôraznila, že záujem musí byť obojstranný. Ide totiž podľa nej aj o to, či Spojené štáty, ktoré budú mať dve základne na Slovensku, by vôbec mali záujem o ďalšiu základňu v rovnakom regióne.

S Austinom sa bavili aj o modernizácii českej armády. Ministerka dostala od svojho kolegu osobný prísľub, že dohliadne, aby Česká republika mala v USA prioritu v plánovaných modernizačných projektoch. Hovorili aj o akvizíciách vrtuľníkov alebo stíhacích lietadiel.

Ministri na rokovaní podpísali zmluvu o spolupráci medzi českým a americkým zbrojným priemyslom. Túto dohodu pripravila už predchádzajúca vláda Andreja Babiša. Podľa ministerstva obrany bude zmluva platná desať rokov a jej účelom je zabezpečiť, aby podniky z jedného štátu, ktoré chcú dodávať vojenský materiál do druhej krajiny, neboli diskriminované.

„Dohoda významne uľahčí podnikom českého obranného a bezpečnostného priemyslu získať americké obranné verejné zákazky, čo je v tejto chvíli blokované americkou legislatívou, ktorá preferuje dodávateľov z USA,“ uviedlo ministerstvo.

Podpis zmluvy Černochová označila za signál, že Spojené štáty majú záujem s Českom zmluvy uzatvárať. S Austinom si potvrdili záujem na vzniku česko-americkej obrannej dohody, ktorú má v súčasnej dobe so Spojenými štátmi uzavretú už väčšina štátov NATO. Ministerstvo už skôr uviedlo, že dohoda právne zastreší dlhodobú spoluprácu medzi Českom a Spojenými štátmi v obrannej oblasti a posilní českú kooperáciu s USA aj atlantickú väzbu. Rokovania o konkrétnej podobe zmluvy budú zrejme trvať niekoľko mesiacov. Aj naďalej by o prípadnom pobyte spojeneckých vojakov na českom území rozhodoval český parlament.

Ďalšou témou rokovaní bola modernizácia českej armády. Černochová dostala osobný prísľub Austina, že dohliadne na to, aby Česko malo v rámci svojich modernizačných projektov pre Spojené štáty „jasnú prioritu“. Hovorili o tom, kedy by sa Česká republika dostala na rad v prípade záujmu o niektorú vojenskú techniku ​​z USA, pretože kvôli vojne na Ukrajine sa celosvetovo zvýšil záujem o zbrojné nákupy. Černochová pred Austinom tiež spomenula, že česká vláda bude v budúcich mesiacoch rozhodovať o budúcnosti českého nadzvukového letectva.

Ministri sa zmienili aj o vrtuľníkoch, ktoré ČR od USA kupuje. „Bavili sme sa o tom, či by neprišli skôr alebo ich neprišlo väčšie množstvo,“ povedala Černochová a spomenula aj možnosť zaobstarať už použité helikoptéry od amerických ozbrojených síl. Teraz má Česko objednaných 12 vrtuľníkov, armáda by podľa ministerky chcela okolo 30 strojov.

S Austinom hovorila aj o pomoci Ukrajine. Americký minister podľa nej vyslovil „obrovské poďakovanie“ českej vláde za to, ako sa postavila ku kríze na Ukrajine, a to z pohľadu dodávok vojenskej techniky aj pomoci utečencov. Černochová povedala, že z rokovaní mala pocit, že česká aktivita voči Ukrajine môže vylepšiť pozíciu pri rokovaniach o vojenských dodávkach z USA do Česka. Austina uistila, že Česko je pripravené na Ukrajinu poslať viac vojenského vybavenia.

Zopakovala, že sa Česká republika chystá dodržať záväzok voči Severoatlantickej aliancii a v roku 2025 dávať na svoju obranu dve percentá HDP. Spomenula tiež spoluprácu pri vytváraní aliančnej jednotky na Slovensku. Na záver svojho úvodného prejavu Černochová pozvala Austina do Prahy.

Americký minister povedal, že sa s Černochovou stretávajú v kritickom okamihu pre európsku bezpečnosť kvôli nevyprovokovanej agresii Ruska na Ukrajine. „Oceňujem postoj vašej a vašej vlády k poskytnutiu vojenskej a humanitárnej pomoci Ukrajine,“ povedal Austin. Vyzdvihol aj české zapojenie do aliančnej skupiny na Slovensku. Pripomenul jeden z hlavných cieľov cesty Černochovej do USA, a to repatriáciu pozostatkov generála Františka Moravca.

Podľa Pentagonu Austin tiež upozornil na paralely medzi terajším vývojom na Ukrajine a inváziou vojsk Varšavskej zmluvy do Československa pred viac ako 50 rokmi. „Viem, že Česi tu dnes počujú ozveny minulosti. A my si pamätáme odvahu a odhodlanie, ktoré Česi preukázali v roku 1968, keď čelili útočiacim tankom prichádzajúcim z Moskvy. Takže nie je prekvapením, že ste sa postavili za suverenitu a sebaobranu Ukrajiny,“ povedal.