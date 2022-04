Rusi oznámili, čo chcú: Obsadiť Donbas a juh Ukrajiny

Ruská armáda v piatok oznámila, že jej cieľom je zmocniť sa Donbasu i juhu Ukrajiny a zlepšiť svoj prístup do odštiepeneckej republiky Podnestersko. Uviedli to ruské agentúry Interfax a TASS.

„Po spustení druhej fázy špeciálnej operácie, ktorá sa začala doslova pred dvoma dňami, je jednou z úloh ruskej armády nastoliť plnú kontrolu nad Donbasom a južnou Ukrajinou,“ uviedol zástupca veliteľa Centrálneho vojenského okruhu generálmajor Rustam Minnekajev.

„Kontrola nad juhom Ukrajiny poskytne Rusku ďalšie spojenie so (separatistickou proruskou republikou) Podnestersko, odkiaľ takisto prichádzajú správy o prenasledovaní rusky hovoriacich obyvateľov,“ dodal Minnekajev bez toho, aby poskytol akýkoľvek dôkaz o údajnom útlaku. Generálmajor zároveň spresnil, že Moskva plánuje vybudovať pozemný koridor aj s Krymom, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.

Kyjev sa podľa Reuters obáva toho, že ak by mala Moskva priamy prístup do Podnesterska, tento moldavský odštiepenecký región by mohli ruské jednotky využiť na podnikanie nových útokov voči Ukrajine.

Podľa agentúry DPA panujú aj obavy, že po prípadnom víťazstve ruských inváznych síl na Ukrajine by mohol Kremeľ poslať svoju armádu útočiť aj do Moldavska. Kišiňov začiatkom tohto týždňa zakázal používanie symbolov „Z“ a „V“ na vyjadrenie podpory ruským vojakom útočiacim na Ukrajine. Ruský senátor Alexej Puškov pohrozil moldavskej prezidentke Maii Sanduovej, že jej krajina môže skončiť „na smetisku dejín“.