Heger je za stupňovanie protiruských sankcí, s Morawieckim kritizovali Budapešť

Heger to povedal novinárom po piatkovom rokovaní členov slovenskej a poľskej vlády. Vyjadril tiež sklamanie nad prístupom Maďarska vo vzťahu k Ukrajine. Aj poľský premiér Mateusz Morawiecki všeobecne kritizoval prístup niektorých krajín k situácii vo vojnou zasiahnutej Ukrajine.

„Tlak ruskej strany neutícha. Je dôležité, aby sme stupňovali sankcie voči Rusku. V tomto sme s Poľskom jednotní,“ uviedol Heger. Dodal, že dôležité, aby Ukrajina zostala slobodnou a demokratickou krajinou a aby bola rešpektovaná jej územná celistvosť.

Morawiecki pripomenul, že zámer ruského prezidenta Vladimira Putina pri rozpútaní vojny na Ukrajine bolo obnovenie veľkého impéria. Je presvedčený, že vôbec neskrýva rozširovanie sféry vplyvu do Poľska, Slovenska či pobaltských krajín. „To je cieľ, ktorý by bol realizovaný po víťazstve na Ukrajine,“ dodal. Slovensko podľa neho ukazuje vynikajúci postoj, hoci má vyššiu závislosť od ruského plynu.

Pomoc pre štáty zasiahnuté prijímaním utečencov v roku 2015, 2016 a 2017 bola podľa poľského premiéra neporovnateľne väčšia ako balík, ktorý EÚ dokázala odovzdať a navrhnúť dnes. Ukrajinci podľa neho bojujú za mier aj v našej časti Európy, i celej Európe, a to si musí Západ uvedomiť.

Heger a Morawiecki hovorili na spoločnom brífingu aj o spolupráci v rámci V4. Vyjadrenia Maďarska k situácii na Ukrajine slovenského premiéra sklamali. V tejto otázke podľa neho V4 nemá konsenzus. Morawiecki zdôraznil, že treba jasne pomenovať to, čo sa deje na Ukrajine. Je pobúrený z vyjadrení o protestovaní voči sankciám k Rusku. „Nesmieme sa tváriť, že takéto riziko tu nemáme. Akékoľvek ukrývanie sa a tvárenie sa, že je to inak, je nesprávny krok,“ uzavrel.

Predsedu slovenskej vlády sklamali niektoré vyjadrenia Maďarska a zhoda podľa neho nie je práve v otázke Ukrajiny. Budapešť skôr napríklad odmietla dodať Kyjevu zbrane alebo umožniť ich transport cez svoje územie.

„Keď niekto protestuje proti sankciám voči Rusku, či je to Nemecko alebo Maďarsko, sme pobúrení rovnakou mierou. Nesmieme schovávať hlavu do piesku. Keby všetky štáty západnej Európy bránili bezpečnosť tak, ako bojujú Ukrajinci za svoju slobodu, tak dnes by bolo po vojne. Niektoré štáty niečo iné hovoria a niečo iné robia,“ uviedol Morawiecki.

Západ už na Moskve po invázii na Ukrajine v niekoľkých krokoch sankcie uvalil. Morawiecki sa vyslovil za konfiškáciu ruského majetku v bankách západnej Európy. Takto získané zdroje by podľa neho mali slúžiť na povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny a na pomoc utečencom.

Morawiecki povedal, že Poľsko už tento rok bude nezávislé od dodávok zemného plynu z Ruska. V lete by sa malo začať v testovacej prevádzke fungovať nové poľsko-slovenské plynovodné prepojenie, ktoré umožní Bratislave využívať pri dodávkach plynu nové zdroje. V súčasnosti je Slovensko na dovoze ruského plynu závislé.