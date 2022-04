Zelenskyj: Všetky územia si vezmeme späť, naše deti sa spravodlivosti dočkajú

„Všetko, kam (Rusi) postúpia, si vezmeme späť, všetko,“ dodal.

„Toto nie je otázka 20 či 30 rokov – to je otázka toho, či máme zbrane. Vezmeme si naspäť všetko na jeden záťah, všetky tie okupované územia,“ vyhlásil.

Zelenskyj oznámil, že americký minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívi v nedeľu Kyjev, práve v deň, keď invázia Ruska na Ukrajine vstúpi do tretieho mesiaca trvania. Zelenskyj dodal, že príde aj americký minister obrany (Lloyd Austin). Bude to prvá oficiálna návšteva amerických vládnych predstaviteľov od začiatku invázie 24. februára.

Ak padnú obrancovia, je koniec rokovaniam

Zelenskyj tiež povedal, že Kyjev sa stiahne z rozhovorov s Moskvou, ak ruskí vojaci zabijú ukrajinských vojakov nachádzajúcich sa v obrovských oceliarňach v Mariupole.

„Ak našich mužov v Mariupole zabijú a ak sa v (južnej) Chersonskej oblasti budú konať pseudoreferendá, potom sa Ukrajina stiahne z rokovacieho procesu,“ informoval Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. Citovala ho tlačová agentúra AFP.

Prezident dostal aj otázku, či sú Ukrajinci pripravení žiť celé roky v stave vojenskej pohotovosti, tak ako Izrael. Zelenskyj odpovedal: „Budeme takou krajinou, my sme sa ňou už stali – sme krajinou, ktorá vie, že sa musí brániť. Som presvedčený, že raz zvíťazíme, že budeme mať najsilnejšiu armádu, a pokiaľ ide o bezpečnostné záruky, budeme jednou z najsilnejších krajín v Európe.“

Všetci musia čeliť súdu

Na otázku, či chce, aby sa Putin postavil pred súd, odpovedal: „Či chcem, aby bol súdený? Tu nejde o to, že ja to chcem, ale všetky osoby, čo vydávali tie hanebné rozkazy, musia čeliť súdu, som o tom presvedčený. Bude to trvať roky, ale my počkáme. Ak niekto, napríklad ja, nebude žiť dosť dlho, naše deti budú žiť dosť dlho.“

Na tlačovej konferencii ukrajinský líder tiež informoval, že do Ruska alebo do východných oblastí Ukrajiny bolo deportovaných približne 5 000 detí. „Tieto čísla sú tragické… Máme iba približné počty. Podľa našich odhadov bolo z okupovaných území deportovaných do Ruska alebo na východné územia ovládané Rusmi pol milióna ľudí,“ povedal.

Kto je Volodymyr Zelenskyj?

Zelenskyj prirovnal Rusko k nacistom a obvinil sily Moskvy zo znásilňovania bábätiek. „To, čo urobili, je nacizmus, znásilňovali bábätká. To už nie je len manifestácia, ale nacizmus.“

V takú možnosť nechce veriť

Ukrajinský líder takisto vyzval Rusov, aby sa odtrhli od „virtuálnej reality“, od ruských propagandistických televízií, a spoznali pravdu o svojej krajine a vrátili sa do civilizovaného sve­ta.

Podľa Zelenského svetový líder použije jadrové zbrane len vtedy, ak „stratí kontakt s realitou, so zdravým rozumom“.

„Ak líder Ruskej federácie nestráca zdravý rozum, tak jadrové zbrane nepoužije.“ Na otázku, či podľa neho existuje možnosť, že Rusko použije nukleárne zbrane, odpovedal: „Nechcem veriť, že taká možnosť existuje.“ Povedal tiež, že keby Ukrajina mala jadrové zbrane, nikdy by ich nepoužila.