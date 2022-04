ONLINE: Rusi nezmenili stratégiu, veľká ofenzíva zrejme nehrozí

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 60. deň

Ruská armáda podľa expertov nemení stratégiu, uplatňovanú od začiatku invázie

6:49 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu kritizoval generálneho tajomníka OSN, že sa rozhodol navštíviť Moskvu skôr než Kyjev. Zdôraznil pritom, že vojnový konflikt neprebieha v Rusku, ale na Ukrajine, uviedla agentúra AFP.

Guterres sa v utorok 26. apríla stretne v Moskve so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Dva dni nato, vo štvrtok 28. apríla, absolvuje v Kyjeve stretnutie so Zelenským a šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom.

„Je jednoducho nesprávne ísť najskôr do Ruska a potom na Ukrajinu. Toto poradie je nespravodlivé a nelogické,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve. Konštatoval, že vojnový konflikt neprebieha na ruskom, ale na ukrajinskom území. „Na uliciach Moskvy neležia (mŕtve) telá. Bolo by logické ísť najskôr na Ukrajinu a vidieť tamojších ľudí a dôsledky okupácie,“ uviedol ukrajinský prezident.

Pripomenul, že len v oblasti Kyjeva bolo počas niekoľkotýždňovej ruskej okupácie podľa zistení ukrajinských úradov zabitých viac než 1000 civilistov. Uviedol tiež, že ruská raketa v sobotu zasiahla obytnú budovu v juhoukrajinskom prístave Odesa. Pri útoku zahynulo osem ľudí, vrátane trojmesačného dieťaťa a jeho matky, a ďalších minimálne 18 utrpelo zranenia.

OSN podľa agentúry AFP doposiaľ zohráva v snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine prevažne len marginálnu úlohu, k čomu prispieva aj politické rozdelenie Bezpečnostnej rady OSN. Od začiatku invázie telefonoval Guterres so Zelenským len raz, dva dni po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Putin odmietal so šéfom OSN akýkoľvek kontakt, keďže ten označil ruskú inváziu za porušenie Charty OSN, základného dokumentu svetovej organizácie, píše AFP.

Generálny tajomník OSN vyzýval obe strany na uzavretie štvordňového prímeria počas tohtotýždňových pravoslávnych veľkonočných sviatkov. Ukrajina vyjadrila ochotu boje od štvrtka do nedele prerušiť, avšak Rusko podľa nej s Guterresovým návrhom nesúhlasilo.

6:00 Velenie ruskej armády podľa novej analýzy amerických expertov odmieta vynaložiť čas a prostriedky na konsolidáciu svojich síl na Ukrajine a naďalej uplatňuje stratégiu pozorovanú od začiatku vojny. Útočné operácie sa odohrávajú na rôznych osách a v menšom meradle, uviedli v sobotu večer pracovníci washingtonského ústavu pre vojnové štúdiá (Institute for the Study of War, ISW).

Domnievajú sa, že Moskva nebude schopná v blízkej dobe spustiť na Donbase či kdekoľvek inde rozsiahlejšiu ofenzívu.

„Máme za to, že takáto operácia je nepravdepodobná, vzhľadom na pozorované vzorce a neodmysliteľné obmedzenia v dostupnej bojovej sile jednotiek, ktoré tvrdo bojovali a utrpeli veľké straty, ako aj na pozorované ťažkosti s velením,“ uvádza trojica autorov najnovšej analýzy ISW.

„Je možné, že Rusi niektoré z týchto výziev riešia alebo že sa ich snažia riešiť, a čoskoro spustia ofenzívu v novej, lepšie koordinovanej podobe, ale zostáva to nepravdepodobné,“ pokračuje hodnotenie aktuálneho vývoja.

Prichádza na konci týždňa, ktorý začal vystupňovaním ruského bombardovania ukrajinských cieľov a vyhláseniami o príchode novej fázy vojny či rozhodujúcej „bitky o Donbas“. Moskva predtým avizovala, že sa po neúspechoch na severe Ukrajiny bude viac sústreďovať na východ krajiny, kde už roky s ukrajinskou armádou bojujú Ruskom podporovaní separatisti. Počas týždňa sa však množili signály o tom, že o akomsi frontálnom útoku Rusov aspoň zatiaľ nemôže byť reč.

„Pokračujú vo vzorci operácií, ktorý majú počas celej vojny,“ domnieva sa po dvoch mesiacoch ISW. „Nasadzujú malé zoskupenia jednotiek do široko rozprestretých útokov pozdĺž viacerých osí a odmietajú prijať operačné prestávky potrebné na vytvorenie podmienok pre rozhodujúce operácie,“ pokračuje trojica expertov.

Ruská armáda podľa nich posiela do aktuálnych bojových zón jednotky, ktoré boli predtým pri Kyjeve alebo Mariupole bez toho, aby obnovovala ich výbavu. „Nepozastavujú útočné operácie, aby počkali, kým skoncentrujú jasnú prevahu bojovej sily, a nezdá sa, že by hromadili sily na niekoľkých málo rozhodujúcich osiach postupu,“ píšu výskumníci ISW.