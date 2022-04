Referendum o Európe. Francúzi si vyberajú medzi Macronom a Le Penovou

Plány kandidátov v sociálnej oblasti

Emmanuel Macron prízvukuje, že štát už pomohol sociálne slabším obyvateľom miliardami eur, aby neplatili vysoké účty za energie. Presadzuje, aby zamestnávatelia mohli mať pre svojich ľudí nezdaniteľný bonus až do výšky 6-tisíc eur na osobu. Minimálnu penziu by chcel zvýšiť mesačne z 950 eur na 1 100 eur. Považuje za potrebné posunúť vekovú hranicu odchodu do dôchodku zo 62 na 65 rokov, ale po kritike by súhlasil s hranicou 64 rokov.

Marine Le Penová by podporila pracujúcich vo veku do 30 rokov, aby neplatili nijakú daň z príjmu, čo by im malo finančne uľahčiť založiť si rodinu. Daň na energie by znížila z 20 percent na 5,5 percenta. Učiteľom sľubuje najbližších päť rokov zvyšovať platy každoročne o tri percentá. Privatizovala by verejnoprávne médiá (televíziu a rozhlas), aby ľudia neplatili ročný koncesionársky poplatok vo výške 138 eur. Zoštátnila by diaľnice, čím by motoristi ušetrili na mýte 15 percent.