Nech ani mucha nepreletí. Prečo sa Putin vyhýba boju o Azovstal?

Zablokujte ich tak, aby ani mucha nepreletela. Taký príkaz dal pred niekoľkými dňami Vladimir Putin ministrovi obrany v prípade metalurgickej továrne v Mariupole, kde sa skrývajú ukrajinskí bojovníci. Uviedol tiež, že by bola škoda míňať životy vojakov ruskej armády. Neznamená to, že sa o Azovstal nebojuje.

VIDEO: Putinov rozkaz: Zablokujte ich tak, aby ani mucha nepreletela

Ruské sily neustávajú v ostreľovaní a bombardovaní oceliarní. V krytoch pod závodom sa skrývajú aj stovky žien a detí. Rusi podľa ukrajinskej strany tak neprestávajú útočiť, hoci Putin dal už vo štvrtok pred kamerami rozkaz ministrovi obrany ďalšie útoky na priemyselný areál odvolať a uspokojiť sa s obkľúčením zvyškov ukrajinských síl v Mariuopole. Nálety ale podľa ukrajinského generálneho štábu podnikajú naďalej aj ruské strategické bombardéry.

Putin vo štvrtok zrejme nariadil blokádu Azovstalu, aby uvoľnil sily pre boj inde na východe Ukrajiny, uviedlo nedávno britské ministerstvo obrany. Plnohodnotný útok na priemyselný areál by pravdepodobne znamenal značné straty na ruskej strane, doplnilo.

Hoci sa ruská armáda teraz na Ukrajine sústreďuje na nové ciele, jej sily stále pociťujú predtým utrpené straty. V snahe obnoviť svoju bojaschopnosť armáda posiela nefunkčnú vojenskú techniku ​​na opravy do Ruska, napísalo tiež britské ministerstvo. Rusko od začiatku svojej ofenzívy na konci februára vysielalo na Ukrajinu mnoho brancov. Títo neskúsení vojaci pravdepodobne až do prvého dňa invázie nevedeli, že ich posielajú do vojny, tvrdia Briti.

Vojensky odblokovať Mariupol je pre ukrajinské ozbrojené sily v súčasnosti nemožné, povedal nedávno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre francúzsku televíziu BFM TV. V prístavnom meste na juhovýchode krajiny je podľa prezidenta zničených 95 až 98 percent všetkých budov, napísala agentúra Unian. Ukrajinská armáda sa podľa Zelenského nemôže dostať k Mariupolu cez 120 kilometrov územia okupovaného ruskými jednotkami. „Dnes toho nie sme schopní,“ pripustil prezident.

„Ľudia, ktorí sú dnes v závode a neumožňujú, aby táto malá časť zničeného mesta bola obsadená, sú naši pohraničníci, národná garda a polícia. Je tam okolo tisícky miestnych obyvateľov. Žien, ktoré sa skrývajú so svojimi deťmi, ktoré sa boja vyjsť von, pretože ľudia, ktorí von vyšli, boli zabití pri ostreľovaní," do­dal.