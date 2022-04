Macron vyhral. Ale čo bude ďalej?

Ľavicovo orientované denníky Libération a L'Humanité volia iróniu a posmešky. Pravicová a ekonomická tlač je v oslavách víťazstva tiež skôr rezervovaná a zamýšľa sa nad budúcnosťou Francúzska a nad výzvami, ktoré staronovú hlavu štátu čakajú. Prakticky všetky sa však zhodujú, že to bude zložité a že nedeľné voľby sú skôr polčasom ako koncom zápasu.

Pravicový denník Le Figaro zhŕňa na titulnej strane to, čo si myslia mnohí: „Veľké víťazstvo, veľké výzvy“. Text sprevádza fotografia, na ktorej Macron máva nadšenému davu. Šéfredaktor denníka Le Figaro Alexis Brézet stavia svoj pondelkový článok do opozície toho, ako veci vyzerajú a aké v skutočnosti sú. Situáciu prirovnáva k obrovi s hlinenými nohami. Macron síce zvíťazil a má prvenstvo v mnohých ohľadoch, jeho pozícia ale zďaleka nie je taká silná a neotrasiteľná, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Macron si je svojej zraniteľnosti dobre vedomý, píše Brézet.

„Nemá právo na milosrdnosť, ťažkosti nebudú čakať do jeho vymenovania. Prichádza okamih pravdy. Ak sa znovuzvolený prezident, ktorý nemá čo stratiť, pretože nemôže znovu kandidovať, rozhodne pre cestu reforiem a odvahy, bude môcť počítať s podporou všetkých tých, ktorých je v spoločnosti viac, než by sa mohlo zdať, a ktorí uprednostňujú osud Francúzska pred hádkami a súkromnými záujmami,“ píše Brézet.

„Macronov víťazný večer bez triumfu, poznačený historickým výsledkom krajnej pravice a obavami z tretieho politického a spoločenského kola,“ napísal pravicový Le Monde. Pripája tiež rad analýz regionálneho rozloženia hlasov, počtu vhodených prázdnych lístkov alebo úvahy nad budúcnosťou tradičnej pravice a ľavice.

Ekonomický denník Les Echos vyšiel s fotografiou Macrona so zdvihnutými rukami so svojimi stúpencami na pozadí a titulkom Nový začiatok. „Francúzi opäť odmietli extrémizmus a zvolili cestu rozumu,“ začína článok Nicolasa Barrého. Macron podľa denníka bude aj naďalej čeliť mnohým krízam, ktoré počas kampane neskončili. Ako hlavný menuje vojnu na Ukrajine, infláciu a kúpnu silu, dôchodkovú reformu alebo opätovný vzostup počtu prípadov koronavírusu.

Podľa ľavicovo orientovaného denníka L'Humanité robil Macron posledných päť rokov všetko pre to, aby Národné združenie Le Penovej v preferenciách stúpalo a teraz sa stavia do pozície ich najväčšieho súpera. Na titulnej strane má pokrčený volebný lístok so zaškrtnutou úlohou „Le Penová porazená“. Na dolnej polovici strany sa píše „teraz ešte poraziť Macrona“.

Mnohí ľavicoví voliči podľa denníka stáli pred neriešiteľnou voľbou a nakoniec k urnám nešli vôbec. „Aj keď sa mnohí zo všetkého najviac obávali zvolenia Le Penovej, nemohli ísť proti svojmu hlbokému vedomiu škodlivosti ďalšieho mandátu Emmanuela Macrona a vyhli sa tejto pre nich nemožnej voľbe,“ píše vedúci redakcie denníka L'Humanité Sébastien Crépel.

Posmešná je aj titulná strana ľavicového denníka Libération. Macronova hlava je tam zobrazená len malá, napoly, na samom spodnom okraji strany. Nadpis znie „Macron vyhral. Vďaka komu?“ Macron sa podľa denníka nemá nechať zmiasť svojim víťazstvom, čakajú ho mnohé úlohy. „Formulovaním demokratických, sociálnych a ekologických projektov bude mať počas svojho druhého mandátu za úlohu vrátiť vieru v budúcnosť tým, ktorí sa cítia odsunutí na druhú koľaj.“

Corse Matin vyšiel s nadpisom „A teraz?“ (Et maintenant?). Katolícky denník La Croix pripomína nadchádzajúce úlohy a ich rozsah nadpisom „Je potrebné urobiť všetko“. Stéphane Vernay v denníku Ouest-France pripomína, že je potrebné „zmieriť Francúzov… rýchlo“.

Midi libre ako jeden z mála na titulnú stranu vybral fotku Macrona s manželkou Brigitte po boku, nad nimi stojí „Počúvajte a jednajte!“