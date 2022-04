Lavrov: Hrozba III. svetovej vojny je vysoká. Kuleba: Len sa snažia nahnať strach

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil v pondelok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z „predstierania“ na mierových rokovaniach medzi Moskvou a Kyjevom, uviedla agentúra AFP.

„Je dobrý herec,“ povedal Lavrov v rozhovore pre ruskú televíziu, ktorý ruský rezort diplomacie zdieľal v pondelok večer na platforme Telegram. „Keď pozorne sledujete a pozorne čítate, čo (Zelenskyj) hovorí, nájdete tisíc protirečení,“ do­dal.

Ruský minister zahraničných vecí napriek tomu uviedol, že Moskva bude pokračovať v mierových rokovaniach s Kyjevom; zároveň však varoval pred „reálnou“ hrozbou tretej svetovej vojny. „Nebezpečenstvo je vážne, je skutočné, nemôžete ho podceniť,“ upozornil Lavrov podľa ruskej agentúry Interfax.

Najnovšie vyjadrenia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova sú náznakom toho, že Rusko stratilo svoju „poslednú nádej nahnať svetu strach z podpory Ukrajiny“, uviedol v pondelok na sociálnej sieti Twitter šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba, uviedla BBC.

„Takto sa hovorí o ‚skutočnej‘ hrozbe tretej svetovej vojny. Znamená to, že Moskva cíti porážku na Ukrajine,“ napísal Kuleba.

Rusko sa zasadzuje o vylúčenie jadrových konfliktov, tvrdil Lavrov. Moskva podľa neho chce obmedziť všetky možnosti umelého zvyšovania takýchto rizík. Ruská vláda pritom od februárového napadnutia Ukrajiny oznámila zvýšenie bojovej pohotovosti jadrových síl a opakovane hovorí o možnosti použitia jadrových zbraní.

„Toto je náš kľúčový postoj, o ktorý opierame všetko. Riziká sú teraz značné,“ povedal Lavrov ruskej štátnej televízii k údajnej snahe znižovať napätie. „Nechcel by som tieto riziká umelo zvyšovať. Mnohým by sa to páčilo. Nebezpečenstvo je vážne, skutočné. A my to nesmieme podceňovať,“ pokračoval šéf ruskej diplomacie.

Ruské ministerstvo obrany minulý týždeň ako absurdné poprelo tvrdenie Washingtonu, že sa Rusko chystá použiť na Ukrajine taktické jadrové zbrane. Moskva tvrdí, že jadrové zbrane použije iba v prípade ohrozenia vlastnej existencie. Zároveň obviňuje Západ, že opatreniami prijatými po invázii na Ukrajinu v zásade útočia na Rusko.

Aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predminulý týždeň varoval, že by sa všetky štáty mali pripraviť na možnosť, že by ruský prezident Vladimir Putin mohol použiť na Ukrajine taktické jadrové zbrane. Putin na konci februára nariadil uviesť ruské jadrové sily do „zvláštneho režimu“ bojovej pohotovosti, pričom nebolo príliš jasné, aké má tento krok praktické dôsledky.

V súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine Lavrov vyjadril presvedčenie, že sa „všetko sa samozrejme skončí podpísaním dohody“. „Ale parametre tejto dohody budú definované stavom bojov, ktoré budú prebiehať v momente, keď sa dohoda stane skutočnosťou,“ do­dal.

Lavrov ďalej podľa agentúry DPA v súvislosti s porovnaním súčasnej situácie a Ukrajine s kubánskou raketovou krízou z roku 1962 uviedol, že „vtedy tam bolo vlastne len niekoľko pravidiel, písaných pravidiel“. Ako však podotkol, „pravidlá správania“ počas kubánskej krízy boli jasné – v Moskve bolo jasné, ako sa správa Washington, a Washington si bol na istom, ako sa správa Moskva, cituje DPA.

Lavrov s odvolaním sa na novú dohodu START o jadrovom odzbrojení povedal, že aj v súčasnosti existujú nejaké pravidlá. „Zároveň sú však všetky ostatné nástroje kontroly zbraní a ich nešírenia prakticky zničené,“ dodal.

Počas kubánskej krízy podľa neho existoval aj komunikačný kanál, ktorému dôverovali lídri Sovietskeho zväzu i Spojené štáty. Dnes takýto kanál neexistuje a nikto sa o ho ani nepokúša vytvoriť, uviedol podľa agentúry DPA šéf ruskej diplomacie.