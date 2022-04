Le Penová bude v júnových voľbách obhajovať svoj poslanecký mandát

Neúspešná francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová bude v júnových parlamentných voľbách obhajovať svoj poslanecký mandát. V utorok to oznámil predstaviteľ jej strany Národné zhromaždenie (RN).

Podpredseda RN Louis Aliot oficiálne oznámil, že Le Penová bude za svoju stranu kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré prebehnú v dvoch kolách, 12. a 19. júna.

„V každom prípade bude kandidovať v parlamentných voľbách,“ povedal Aliot vo francúzskej televízii CNEWS. Zdôraznil, že Marine Le Penová je hlavným zosobnením opozície prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, ktorý bol v nedeľu znovuzvolený do funkcie na ďalších päť rokov.

Le Penová je od roku 2017 poslankyňou za RN v dolnej komore francúzskeho parlamentu, Národnom zhromaždení. Zastupuje v ňom severofrancúzsky departement Pas-de-Calais.

Podľa Louisa Aliota chce RN v júnových parlamentných voľbách získať najmenej 15 kresiel. V minulý voľbách v roku 2017 si Le Penovej strana vybojovala len osem poslaneckých mandátov.

Macron získal v nedeľnom druhom kole prezidentských volieb 58,54 percenta z odovzdaných hlasov a zabezpečil si tak druhý mandát v úrade. Jeho súperka, kandidátka krajnej pravice Marine Le Penová, získala 41,5 percenta z odovzdaných hlasov.

Emmanuel Macron bude v júnových voľbách bojovať o udržanie väčšiny v dolnej komore parlamentu, kde má jeho hnutie Vpred, republika! v súčasnosti 308 z 577 kresiel. Túto väčšinu by Macron mohol v júnových voľbách stratiť a v takomto prípade by nebol schopný zostaviť nový kabinet, čo by mu veľmi skomplikovalo vládnutie.

Jeho protivníci preto označujú júnové hlasovanie za akési „tretie kolo“ prezidentských volieb. Mnohí voliči v nedeľňajších prezidentských voľbách zrejme odovzdali Macronovi hlas len preto, lebo chceli zabrániť víťazstvu Le Penovej. To sa týka najmä ľavicových voličov, ktorí nemajú Macrona v obľube, analyzuje britská stanica BBC.

Na post predsedu vlády pritom ašpiruje aj neúspešný ľavicový prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon. Macron sa preto snaží urýchlene podnikať kroky na oslovenie širšieho spektra voličov.