Ruské atómovky? Na všetko máme plány, tvrdia Američania

USA nevidia žiadne známky toho, že by Rusko pripravovalo svoj jadrový arzenál na použitie vo vojne. Tvrdí to televízia CNN, ktorá sa odvolala na dva zdroje, ktoré sú oboznámené s najnovšími analýzami tajných služieb. Na druhej strane však medzi americkými predstaviteľmi od konca studenej vojny nepanovali také veľké obavy, že by Moskva predsa len mohla siahnuť po atómovkach.

Ruský jadrový arzenál monitorujú

Od začiatku vojny proti Ukrajine 24. februára Kremeľ svetu pripomína, že má k dispozícii jadrové zbrane. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov teraz uviedol, že existuje reálne riziko tretej svetovej vojny. "Nebezpečenstvo je vážne, netreba ho podceňovať,“ vyhlásil šéf rezortu diplomacie pre agentúru Interfax.

Lavrov však zároveň tvrdí, že Rusko nechce jadrový konflikt. "Toto je náš kľúčový postoj, o ktorý opierame všetko,“ povedal Lavrov s tým, že sa Moskva usiluje znižovať napätie. No v skutočnosti ruská vláda od februárového napadnutia Ukrajiny oznámila zvýšenie bojovej pohotovosti jadrových síl a pred niekoľkými dňami sa pochválila testom rakety Sarmat.

"Ruský prezident Vladimir Putin do istej miery blufuje. Miluje takúto hru. Ale je potrebné k tomu pristupovať aj vážne,“ reagoval na špekulácie o použití jadrových zbraní v nedávnom rozhovore pre Pravdu Andrej Soldatov, expert na tajné služby a bezpečnosť. "Ruská armáda začína byť na Ukrajine zúfalá. Má pocit, že stojí proti prevahe, že bojuje nielen so zmobilizovanými Ukrajincami, ale aj s NATO. Preto sa možno uchýli k niečomu naozaj veľmi zlému. Nanešťastie, nič sa nedá vylúčiť,“ varoval Soldatov.

V tejto situácii CNN informovala, že americké ozbrojené sily neustále monitorujú ruský jadrový arzenál. Minister obrany Lloyd Austin o ňom dostáva správy dva až tri razy do týždňa. Zdroje, ktoré si neželali byť menované, pre CNN uviedli, že pravdepodobnosť, že by sa Putin rozhodol použiť jadrové zbrane, je okolo jedného percenta. Tajné služby Spojených štátov však pozorne sledujú a vyhodnocujú vyhlásenia šéfa Kremľa a ruských predstaviteľov, ktoré sa týkajú atómoviek. Na starosti to má admirál Charles Richard, šéf amerického strategického veliteľstva.

Samozrejme, nie je nič nové, že jadrové veľmoci sa navzájom zaujímajú o svoje aktivity. Ale od začiatku vojny všetci venujú ruským atómovým zbraniam väčšiu pozornosť aj pre už spomenuté zvýšenie bojovej pohotovosti jadrových síl.

Hoci je riziko použitia atómoviek veľmi malé, USA podľa CNN riešia najrozličnejšie scenáre, aké by mohli nastať. "Všetko to plánujeme. Rusko môže urobiť rôzne veci. Máme všetky scenáre, ktoré by mohol Putin použiť, a vieme, aký by mali vplyv na pripravenosť ruských aj amerických síl,“ povedal pre televíziu vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, ktorý chcel zostať v anonymite. "Zaznamenali sme, čo Putin hovoril na začiatku invázie. Je tiež potrebné dodať, že po tých počiatočných salvách už s ďalšou takouto rétorikou neprišiel. Ale áno, vo svetle toho, čo sa deje na Ukrajine, a určite vo svetle tých skorších vyhlásení, aktívne veci monitorujeme. Minister obrany je spokojný s vhodným strategickým odstrašujúcim postavením a nie je dôvod ho meniť,“ povedal pre médiá hovorca Pentagonu John Kirby.

Viac zbraní pre Ukrajinu

Časť ruskej jadrovej rétoriky sa dá určite pripísať snahám Moskvy odradiť Západ od dodávok zbraní Ukrajine. Včera na americkej vojenskej základni v Nemecku Ramstein rokovali predstavitelia viac ako 40 krajín, ako by ešte mohli pomôcť Kyjevu. Slovensko zastupovali minister obrany Jaroslav Naď a náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko.

"Je dôležité koordinovať naše spoločné úsilie smerom k Ukrajine, preto má multilaterálne rokovanie veľký bezpečnostný význam pre nás všetkých,“ napísal na sociálnej sieti Facebook Naď.

Schôdzku na Ramsteine zvolal americký minister obrany Austin. "Ukrajinský odpor proti ruskej invázii je inšpiráciou pre slobodný svet,“ povedal šéf Pentagonu na začiatku medzinárodnej konferencie. "Ukrajina verí, že môže vojnu s Ruskom vyhrať. V to isté veríme aj my všetci tu. Ukrajina dnes potrebuje našu pomoc, aby zvíťazila. A bude potrebovať našu pomoc, keď sa vojna skončí. Moji ukrajinskí priatelia, vieme, aké bremeno nesiete. A mali by ste vedieť, že vám pomôžeme. Preto sme dnes tu,“ zdôraznil Austin.

Podľa denníka Süddeutsche Zeitung Nemecko poskytne Ukrajine samohybný protilietadlový systém Gepard. Túto ponuku mala partnerom na Ramsteine predložiť ministerka obrany Christine Lambrechtová. Rozhodnutie Berlína prišlo po tom, ako nemecká vláda už niekoľko týždňov čelí kritike, že nie je ochotná Ukrajine dodať ťažké zbrane.

Systém Gepard je založený na podvozku tanku Leopard. Je vybavený dvoma 35-milimetrovými kanónmi a radiolokátorom. V deväťdesiatych rokoch systém prešiel modernizáciou. Gepard je schopný likvidovať nielen vzdušné, ale aj pozemné ciele.

Ešte pred konferenciou na Ramsteine poľský premiér Mateusz Morawiecki povedal pre agentúru Reuters, že jeho krajina poslala alebo pošle Ukrajine tanky. Odmietol však informovať o ďalších podrobnostiach vrátane počtu strojov. Morawiecki však potvrdil, že Varšava už neuvažuje o tom, že by Kyjevu dala svoje stíhačky MiG-29.

"Nie je tu žiadna taká potreba, nie sú tu žiadne také požiadavky,“ objasnil poľský premiér.