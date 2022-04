Tajné služby USA chránia Zelenského a pomáhajú Ukrajine pri obrane aj útoku

NBC News sa odvoláva na vyjadrenia viacerých súčasných a bývalých amerických vládnych predstaviteľov.

Detailné a rýchle informácie

"Myslím si, že úroveň delenia sa o spravodajské informácie, čo je podpora USA, ktorá pomáha Ukrajincom vyhľadávať ciele, je vo vojenskej histórii pravdepodobne bezprecedentná,“ reagoval na zverejnené informácie Rob Lee, expert na ruské ozbrojené sily z univerzity King's College v Londýne. Podľa odborníka je preto dôležité, aby sme nerobili o priebehu konfliktu predčasné závery, lebo o mnohých veciach nie sú zatiaľ dostupné overiteľné informácie.

Americké tajné služby už v novembri minulého roka upozorňovali, že Rusko sa chystá zaútočiť na Ukrajinu. Najmä mnohí európski politici to však považovali skôr za strašenie. Dokonca ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj USA viac ráz za tieto vyjadrenia kritizoval. No podľa NBC News, keď sa 24. februára začala vojna, Washington dal Kyjevu detailné spravodajské informácie o tom, na aké vojenské ciele sa chce Moskva zamerať. Ukrajinským ozbrojeným silám to napríklad umožnilo zachrániť systémy protileteckej obrany a lietadlá.

"Od začiatku sme sa dosť výrazne zamerali na to, aby sme Ukrajine poskytli strategické, ale aj každodenné spravodajské informácie. Má to značný dosah na strategickú a taktickú úroveň. Existujú príklady, pri ktorých sa dá pomerne jednoznačne povedať, že to malo veľký vplyv,“ povedal pre NBC News predstaviteľ vlády USA, ktorý si neželal byť menovaný.

Americké spravodajské informácie napríklad Ukrajincom v prvých dňoch vojny pomohli odraziť útok na letisko v blízkosti Kyjeva. Podľa NBC News sa na ich základe podarilo zostreliť ruské transportné lietadlo IL-76 s desiatkami vojakov na palube. Moskva tieto straty oficiálne nepriznala a aj niektorí experti tvrdia, že si nie sú istí, či k zničeniu stroja naozaj došlo.

Národná bezpečnostná rada Bieleho domu však potvrdila, že tajné služby USA Kyjevu pomáhajú. "Pravidelne dodávame Ukrajincom detailné a rýchle spravodajské informácie, aby sme im pomohli brániť ich krajinu pred ruskou agresiou a budeme v tom pokračovať,“ citovala NBC News z vyhlásenia Národnej bezpečnostnej rady.

Kyjev je vraj vďaka správam od amerických tajných služieb stále schopný presúvať systémy protileteckej obrany a lietadlá. Aj preto sa Rusku doteraz nepodarilo ovládnuť ukrajinský vzdušný priestor.

"Ruské ozbrojené sily bombardovali doslova prázdny priestor, v ktorom mali Ukrajinci predtým umiestnenú protileteckú obranu,“ citovala NBC News americký vládny zdroj, ktorý sa vzhľadom na citlivosť zverejnených informácie vyjadril anonymne.

Fakt, že Rusko ani po dvoch mesiacoch na ukrajinskom nebi nedominuje, má, samozrejme, vplyv aj na pozemné operácie. Ukrajinské ozbrojené sily majú väčšiu šancu brániť sa a útočiť, keď sa ich nepriateľ nemôže spoľahnúť na vzdušnú podporu, ktorá v moderných vojnách často býva kľúčom k víťazstvu.

Zapojenie CIA

NBC News uviedla, že nebude detailne opisovať ukrajinsko-americkú spoluprácu, lebo by to mohlo viesť k odhaleniu niektorých zdrojov. Ústredná spravodajská služba (CIA) však vraj venuje značné úsilie zbieraniu informácií za účelom ochrany prezidenta Zelenského, o ktorom sa predpokladá, že Rusko by ho chcelo zlikvidovať.

Na začiatku invázie ponúkli Spojené štáty hlave štátu evakuáciu. Zelenskyj však na to odpovedal už legendárnou vetou: Nepotrebujem odvoz, ale zbrane.

Ukrajinci teraz konzultujú so CIA, ako prezidenta čo najlepšie ochrániť, či ako zaistiť, aby ho nepriateľ nemohol lokalizovať, najmä v prípade, keď komunikuje s vojenskými veliteľmi.

Je naozaj bezprecedentné, aby americké spravodajské organizácie takýmto spôsobom spolupracovali s krajinou, ktorá nepatrí do NATO či do aliancie tajných služieb Five Eyes (Päť očí) zahŕňajúcu okrem USA Austráliu, Britániu, Kanadu, Nový Zéland.

"To, čo sme vedeli o ruských plánoch a úmysloch ukazuje, že naše spravodajské informácie o celkovej situácii boli veľmi solídne,“ pripomenul pre NBC News bývalý riaditeľ CIA John McLaughlin, ktorý teraz vyučuje na Univerzite Johnsa Hopkinsa. "Ak skutočne chceme, aby Ukrajina zvíťazila, čo verejne hovoríme, je len logické, že následne jej dávame k dispozícii výsledky našej spravodajskej práce. Mohlo by to fungovať asi takto: Tu je, čo vieme, a nezáleží na tom, ako sme sa to dozvedeli,“ dodal McLaughlin.