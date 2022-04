ONLINE: NATO chystá veľké cvičenia, útoky Ruska naberajú na sile

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 65. deň

NATO uskutoční cvičenia, ktoré majú ukázať „solidaritu a silu“ mier-ukrajine-2 VIDEO: Nemci ponúkajú Ukrajine Gepardov, výkonný protilietadlový systém.

6:18 Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu vo štvrtok schválila zákon, ktorý zjednoduší posielanie vojenského vybavenia Ukrajine a ďalším východoeurópskym krajinám na boj proti ruskej invázii. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.

Snemovňa návrh zákona schválila pomerom hlasov 417 ku desať, píše Reuters. Legislatívu už predtým odobril americký Senát a podpísať ju ešte musí prezident USA Joe Biden.

Toto opatrenie oživí program z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý Spojeným štátom umožňoval požičiavať alebo prenajímať vojenské vybavenie ich spojencom, píše Reuters. V tomto prípade zákon pomôže Ukrajine i ďalším krajinám, ktoré vojna na Ukrajine postihuje – vrátane Poľska a krajín vo východnej Európe.

6:05 Ruská armáda podľa ukrajinského generálneho štábu zosilňuje ofenzívu na východe a severovýchode Ukrajiny. Vedenie zdevastovaného Mariupolu tvrdí, že jeho obyvateľom okrem ostreľovania hrozí aj vypuknutie epidémií. Americký prezident Joe Biden, ktorý požiadal Kongres o ďalších 33 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine, to vysvetlil:

„Cena tohto boja nie je nízka, ale ustúpiť agresii by bolo ešte nákladnejšie,“ uviedol šéf Bieleho domu s tým, že USA nenechajú Rusko uspieť v jeho snahe o podmanenie Ukrajiny.

Ruský denník Kommersant napísal, že Rusko od začiatku vojny na Ukrajine zdvojnásobilo príjmy z predaja plynu, ropy a uhlia do Európskej únie. Zarába na raste cien fosílnych palív, hoci objem dodávok sa kvôli embargu a sankciám znížil. Akcie svetových plynárenských spoločností zaznamenali od ruskej invázie raketový rast, povedal analytik spoločnosti XTB Štěpán Hájek.

Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl generál Valerij Gerasimov údajne osobne prišiel do ukrajinského Izjumu, aby prevzal velenie ruských vojsk v Donbase. S odvolaním sa na svoje bližšie nespresnené zdroje to tvrdí ukrajinský portál Defence Express, ktorý spolupracuje s vojensko-priemyselným komplexom a s armádnymi expertmi. Informáciu, ktorú z iných zdrojov nemožno overiť, prevzalo niekoľko ukrajinských médií.

Podľa Defence Express je Gerasimov už na veliteľskom stanovisku, z ktorého je riadené velenie ruských síl v oblasti Izjumu. Portál poukázal na to, že generál by mal vzhľadom na svoju funkciu riadiť operácie strategického významu, nie operatívno-taktické. To môže byť dôkaz toho, že ruské vedenie chce v Donbase úplne vážne dosiahnuť aspoň nejaké taktické úspechy.

Okrem toho príchod Gerasimova na poľné veliteľské stanovištia podľa Defence Express naznačuje, že vymenovanie náčelníka Južného vojenského okruhu generála Alexandra Dvornikova, ktorý má skúsenosti z bojov v Sýrii, za veliteľa ruských síl na Ukrajine, nezlepšilo situáciu s koordináciou a riadením jednotiek na bojisku.

6:00 Spojené kráľovstvo vyšle približne 8 000 vojakov na cvičenia, ktoré sa uskutočnia počas leta v krajinách vo východnej časti Európy, informoval denník The Guardian. Najviac, až približne 8 000, britských vojakov by v Európe malo byť nasadených v období apríla až júna. Okrem toho budú do krajín vo východnej časti Európy – vrátane Fínska či Severného Macedónska – vyslané aj desiatky tankov.

Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že cvičenia sú plánované už dlhodobo a po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári boli plány ešte rozšírené.

Na cvičeniach sa zúčastnia aj tisíce vojakov NATO a krajín Spoločných expedičných síl (JEF), kam patria aj Švédsko a Fínsko.

„Na týchto cvičeniach naši vojaci spoja sily so spojencami a partnermi v rámci NATO a JEF, preukazujúc solidaritu a silu v rámci jedného z najväčších nasadení od obdobia studenej vojny,“ povedal britský minister obrany Ben Wallace, ktorý dodal, že bezpečnosť Európy nikdy nebola dôležitejšia.

„Spojené kráľovstvo výrazne prispieva k obrane Európy a odradeniu ruskej agresie,“ povedal veliteľ britskej armády generál poručík Ralph Wooddisse.