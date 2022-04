ONLINE: Pre Rusko sú 'západné' zbrane cieľ. USA cvičia Ukrajincov v Nemecku

Muníciu do 155 mm kanónov pre Ukrajinu nakladajú americkí vojaci do lietadla C-17 na leteckej základni Dover.

Lavrov: Rusko sa nedomnieva, že je vo vojne s NATO, ale NATO sa domnieva, že je vo vojne s Ruskom

USA začali výcvik ukrajinských vojakov na nové druhy zbraní

6:40 Cieľom ruských vojenských útokov na Donbase je oblasť úplne zničiť a vyľudniť. V noci na sobotu to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa neho hrozí, že oblasť skončí ako ťažko obliehaný Mariupol.

„Neustále brutálne bombardovanie, neustále ruské útoky na infraštruktúru aj obývané oblasti ukazujú, že Rusko chce túto oblasť úplne vyľudniť,“ uviedol Zelenskyj. Za brutálnu označil aj situáciu v Charkove, kde sa podľa Zelenského podarilo ukrajinskej armáde dosiahnuť „významné taktické úspechy“ bez toho, aby ich ďalej upresnil. Z Mariupolu, ktorý pred vojnou patril medzi najrozvinutejšie ukrajinské mestá, sa podľa neho stal „ruský koncentračný tábor pod holým nebom“.

6:37 Podľa amerického ministerstva obrany ruská ofenzíva na Donbase postupuje výrazne pomalšie, než bolo v predstavách Moskvy. Podľa predstaviteľa Pentagonu sú ruské jednotky „aspoň niekoľko dní pozadu voči stavu, kde chceli byť“. Môže za to aj húževnatý vzdor ukrajinských jednotiek. Podľa britského ministerstva obrany bitka na Donbase zostáva hlavným strategickým vojenským úsilím Ruska, aby dosiahlo svoj deklarovaný cieľ zaistiť si kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou.

6:25 Rusko sa nedomnieva, že by bolo vo vojne so Severoatlantickou alianciou (NATO), pretože takýto vývoj by zvýšil riziko jadrového konfliktu. NATO sa však domnieva, že je vo vojne s Ruskom. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre televíziu al-Arabíja, informuje tlačová agentúra Reuters.

„Zdá sa, že NATO sa domnieva, že je vo vojne proti Rusku. Lídri NATO a Európskej únie bez okolkov a verejne vyhlasujú, že (ruský prezident Vladimir) Putin musí zlyhať, že Rusko musí byť porazené. Keď použijete takúto terminológiu, verím, že si myslíte, že ste vo vojne,“ povedal Lavrov.

Šéf ruskej diplomacie tvrdí, že Moskva pozná trasy, ktoré sú používané na zásobovanie Ukrajiny „západnými zbraňami“, pričom uviedol, že „hneď ako sa tieto zbrane dostanú na ukrajinské územie, sú legitímnym cieľom ruskej špeciálnej operácie“.

Lavrov ďalej uviedol, že Moskva Kyjevu predložila už mnoho návrhov, ako vyriešiť prebiehajúci konflikt, avšak nedokázala sa s Ukrajincami dohodnúť na konkrétnych otázkach.

Reuters v piatok citovala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý pre poľské médiá uviedol, že existuje riziko, že sa mierové rozhovory s Moskvou skončia neúspechom. Ako dôvod uviedol hnev ukrajinskej verejnosti na „zverstvá, ktoré napáchali ruské jednotky“ na Ukrajine.

6:20 Spojené štáty začali s výcvikom ukrajinských vojakov na základniach v Nemecku, povedal hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby. Súvisí to s použitím nových zbraní, ktoré Západ posiela na Ukrajinu, aby sa mohla brániť pred Ruskou agresiou. Správanie Rusov na Ukrajine je „kruté“ a ruský prezident Vladimir Putin je „mravne skazený“, povedal Kirby na nezvyčajne emotívnej tlačovej konferencii.

Výcvik v Nemecku „naviaže na počiatočný delostrelecký výcvik, ktorý ukrajinské sily už absolvovali inde“. Vojaci sa začínajú školiť v používaní radarových systémov a obrnených vozidiel. Školia ich príslušníci Floridskej národnej gardy, ktorá pôsobila na Ukrajine až do februára, keď sa začala ruská invázia. Kirby povedal, že stretnutie vojakov, ktorí sa spoznali ešte pred vojnou, bolo veľmi emotívne.

„Je ťažké pozerať sa na niektoré zábery a predstaviť si, že ich spôsobil akýkoľvek zdravo uvažujúci, seriózny a zrelý vodca,“ uviedol hovorca Pentagonu.

Argumenty Kremľa pre inváziu označil za „bizarné“ a „nezmyselné“. Moskva tvrdí, že Ukrajinu oslobodzuje od nacizmu a svoje pôsobenie označuje ako špeciálnu vojenskú operáciu. Je „ťažké zladiť túto rétoriku s tým, čo robí na Ukrajine nevinným ľuďom, ktorým strieľa do tyla, zväzuje im ruky za chrbtom, zabíja ženy, tehotné ženy, bombarduje nemocnice,“ hodnotil Kremeľ Kirby, admirál vo výslužbe.