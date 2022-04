Inzerát: Hľadám si ženu Ukrajinku. Poľky sú skazené blahobytom

Od invázie Ruska na Ukrajinu prekročili poľsko-ukrajinské hranice takmer tri milióny ľudí. Sú to hlavne ženy s deťmi. Niektorí Poliaci – najmä tí po niekoľkých neúspešných vzťahoch s Poľkami, alebo takí, ktorí si už roky nedokážu nájsť stálu partnerku – v tom vidia svoju šancu pre vydarené manželstvo. Znalosti o Ukrajinkách čerpajú z internetu. Tam sa dočítajú, že sú verné a pekné. Na rozdiel od Poliek, ktoré sú vraj lenivé a skazené.

Aby sa títo muži spojili so ženami z Ukrajiny, vznikla facebooková skupina „Poliak hľadá ukrajinskú manželku. Ukrajinka hľadá poľského manžela“. Skupina má už 4 000 členov, hlavne mužov. Páni tu zverejňujú svoje foto s krátkym oznámením, napríklad: „Mám firmu a byt vo Varšave“. „Zoznámim sa s Ukrajinkou do 40 rokov. Sám s bytom.“ „Naliehavo hľadám dievča z Ukrajiny. Mám vlastný byt a dobre platenú prácu. Vyžadujem: vek 16 až 25 rokov či 37 až 42, váha pod 70 kg.“

V skupine nie je veľa žien a keď, tak sú to Poľky, ktoré sa hádajú s inzerujúcimi mužmi. Ukrajinky sa nevyskytujú vôbec, alebo sa nevyjadrujú. Páni debatujú hlavne medzi sebou. Obvykle urážajú vzhľad súpera a jeho zárobky. Urážajú aj ženy, ktoré sa tu vyjadrujú.

„Skrachovanec,“ píše Joanna pod fotkou Ireneusza. „Ďakujem za kompliment, teší ma, že sa nepáčim. Dávam prednosť ženám, ktoré majú v hlave viac ako dve mozgové bunky,“ odpovedá Ireneusz.

Pýtali sme sa členov skupiny, prečo hľadajú za manželku Ukrajinku. „Poľky sú ješitné a dosť lenivé. Vidím to v práci: Poľky sa vyhýbajú akýmkoľvek úlohám, prehadzujú ich na Ukrajinky, ktoré pracujú poctivo a nevymýšľajú si. Bohužiaľ, sú prevažne vydaté a verné svojim mužom. Dokonca ich ani nenapadne flirtovať. A nie Poľky, ale Ukrajinky sú najkrajšie na svete,“ odpovedá Lukasz.

Chcel by si nájsť ženu so zmyslom pre humor a pre cestovanie. „Hlavne aby nebola jedovatá. Z vlastnej skúsenosti viem, že Polky po nepodarených vzťahoch strašne zatrpknú. Ovládla ich emancipácia, bojujú s utláčanou mužskou populáciou. V Poľkách vidím veľa závisti a nenávisti. U Ukrajiniek som si to nevšimol, sú veľmi srdečné,“ uviedol Lukasz.

Niektorí členovia skupiny sa hnevajú, že administrátor povoľuje účasť Poliek. „Prosím admina, nech vyhodia zo skupiny všetky Poľky. Bohužiaľ žiarlia, nič nové neprinášajú, sú úplným opakom chudobných a verných Ukrajiniek,“ apeluje Marcin.

Iní začínajú debatu rečníckou otázkou: „Páni, prečo sú Poľky také lenivé a náročné?“ V odpovediach prevažuje názor, že Poľky sa pri výbere partnera riadi výškou jeho zárobkov. Muži sa tak sťažujú na príliš veľký výber potenciálnych partnerov, ktoré obstarávajú aplikácie ako tinder.

Marian z malej dediny sa do skupiny tiež prihlásil. Má 31 a dva roky márne hľadá partnerku. „Mala by mať medzi 20 až 30 rokmi. Hlavne aby bola pekná. Blondína,“ hovorí. Pred dvoma rokmi ho opustila Poľka kvôli Švédovi. Odvtedy si myslí, že každá Poľka je materialistka. Keby si našiel vhodnú Ukrajinku, pozval by ju do kaviarne. Mohla by u neho bývať. „Musela by ma zobudiť ráno do práce, naservírovať raňajky a popoludní obed. Nemusela by pracovať. Stačí, že pracujem ja,“ hovorí.

„Už 15 rokov hľadám ženu na internete a nemôžem ju nájsť. Je mi 39,“ začína Marek. „Narazil som na divné dievčatá. Najskôr hovorili, že chcú vzťah, ale potom tvrdili, že nehľadajú nič stále. Myslím, že im išlo o peniaze,“ sťažuje sa.

Marek túži, aby ho žena milovala takého, aký je. Keď sa pýtam na jeho silné stránky, hovorí, že má vlastný byt. „Bola by mi vďačná. Ukrajinky toho veľmi veľa nechcú, sú chudobnejšie. Potrebujú teraz bývanie. Ponúkol by som jej manželstvo a neskôr byt,“ sníva.

Jeho budúca žena musí byť štíhla, pekná a mladšia ako 40 rokov. „Nemusí byť najkrajšia, ale nemôže byť tučná,“ varuje. Pokiaľ ide o charakter, je dôležité, aby rada chodila na futbal. „No, nemusí, môže zostať doma,“ mení po chvíľke názor.

Prieskumy ukazujú, že medzi mužmi v reprodukčnom veku prevažujú pravicové postoje, najčastejšie sa tiež radikalizujú. Nacionalisti sa odvolávajú na archetyp muža, ktorý je bojovný, nezávislý a odvážny. To je silný archetyp, ktorému podliehajú hlavne ľudia, ktorí vykonávajú spoločensky málo prestížne povolanie, vysvetľuje profesorka Ewa Marciniaková z Varšavskej univerzity.

Na druhej strane pohľady poľských žien sa od roku 2016, čiže od prvých čiernych protestov (proti zákazu interrupcií – pozn. ČTK), stabilizovali. „Samozrejme, právne sa zákaz potratov sprísnil, ale sociálny a emočný aspekt pretrval. Prejavuje sa túžbou žien dbať o seba, rozvíjať sa, dosiahnuť sociálny vzostup a väčšiu vzdelanosť a tiež túžbu po rovnoprávnych vzťahoch,“ vysvetľuje profesorka Marciniaková.