Eurokomisár pre spravodlivosť: Asi nastal čas prípad Chovanec uzavrieť

Ako sa pozeráte na vyšetrovanie? Čo môžete urobiť ako eurokomisár pre spravodlivosť, ale aj ako belgický politik, aby sa tento prípad čo najrýchlejšie uzavrel?

V prvom rade opäť požiadam belgické úrady, či je možné, aby dospeli ku koncu vyšetrovania. Existujú rôzne dôvody, prečo sa to ešte nestalo. Ale, ako som už povedal, budem sa zaujímať, či úrady vedia ukončiť všetky potrebné procedúry tak rýchlo, ako je to len možné. Neviem však, či v tomto prípade ešte existujú požiadavky zainteresovaných strán na nejaké ďalšie vyšetrovanie. Opýtame sa však na to, pretože, ako ste povedali, prešli už štyri roky a asi nastal čas veci uzavrieť a informovať slovenské úrady. Viem, že slovenské a belgické ministerstvom spravodlivosti spolu komunikujú, čo je veľmi dôležité. Bude však na justičných orgánoch v Belgicku, aby prípad uzavreli. No chcel by som ešte pripomenúť, že po prvý raz v histórii sa do preverovania vyšetrovania ešte pred jeho ukončením vložila belgická Národná súdna rada. Som veľmi rád, že sa to stalo. Bude vedieť odpovedať aj na otázky rodiny a slovenskej verejnosti, či vyšetrovanie prebehlo korektne alebo nie. Okrem toho pre tento prípad sme už boli svedkami aktualizácie niektorých belgických zákonov, aby bola posilnená transparentnosť komunikácie s políciou, respektíve letiskovou políciou.

Veríte teda, že prípad sa podarí uzavrieť v najbližších mesiacoch?

Neviem. Uvidíme, aká bude reakcia belgického ministerstva spravodlivosti na zistenia justičných úradov. Prípad vyšetrujú na bežnej úrovni, ale, ako som už povedal, preveruje ho aj Národná súdna rada. Dúfam, že už čoskoro sa dozvieme odpovede na otázky, ktoré si kladie rodina, slovenská verejnosť a aj vaše orgány. Obrátil som sa na belgické úrady, aby prípadu venovali pozornosť, ale je to v rukách nezávislej justície

Ukazuje prípad pána Chovanca na hlbšie problémy v belgickom systéme? Spomenuli ste zmeny legislatívy.

Áno. Ako vravím, na základe tohto prípadu už Belgicko aktualizovalo niektoré zákony. Je to ako s reformami na Slovensku. Ide o to, aby sme zlepšili existujúce justičné systémy. Chápem, že rodina cíti, že to trvá dlho. Nie je však až také nezvyčajné, že podobné vyšetrovanie si vyžaduje čas. Nemám informácie, prečo je to tak v tomto prípade, ale chceme si byť istí, že o ňom na každej úrovni dostaneme korektné informácie.

VIDEO: Čo sa dialo v cele na letisku?

PRíPAD CHOVANEC

Vo februári 2018 letisková polícia zadržala Jozefa Chovanca v lietadle na letisku Charleroi, pretože mal podľa nej vykazovať znaky agresie. Podľa niektorých svedkov však bol len zmätený. Chovanca vyviedli z lietadla a umiestnili do policajnej cely.

Neskôr si Chovanec v cele naozaj začal sám ubližovať. Rozbil si tvár a hlavu o mrežu. Krátko nato do cely prišli policajti. Muža zvalili na posteľ, jeden mu dlhé minúty kľačal na hrudi, pichali doňho obuškami… Jeden z policajtov si robil zo situácie vtipy priamo do kamery, jeho kolegyňa hajlovala. O niečo neskôr prišla záchranka, Chovanec dostal injekciu a záchranár sa ho snažil oživiť. Nevládne telo muža vytiahli von. Chovanca previezli do nemocnice, kde o tri dni zomrel.

Spravodajský server RTL.be v marci tohto roka tvrdil, že redakcia mala možnosť nahliadnuť do záverečnej správy. Podľa nej sa zadržaný slovenský občan sám smrteľne zranil opakovanými nárazmi hlavy o steny cely predbežného zadržania, v ktorej strávil päť hodín. Zastavenie srdcovej činnosti, po ktorom ho odviezli na do nemocnice, však Chovancovi spôsobila injekcia. Tú mu podala privolaná záchranná služba po tom, čo sa ho viacero členov letiskovej polície pokúšalo spacifikovať s použitím neprimeraného násilia.

Belgický server ďalej tvrdí: Podľa odborných lekárskych posudkov smrť zadržaného nespôsobilo udusenie, ktoré mali zapríčiniť policajti, ktorí na ňom kľačali, ako bolo vidieť na záberoch z priemyselnej kamery. Hypotéza, že smrť Jozefa Chovanca mohla byť zapríčinená takouto „pozičnou asfyxiou“, je úplne mylná, bola vyvrátená dôkladnou vedeckou analýzou, ktorú vykonalo kolégium lekárov.

Lekárski experti podľa tohto zdroja trvajú na stanovisku, že smrť zadržaného bola spôsobená tým, že Chovanec si udieraním hlavy o steny cely spôsobil šesťdesiat rán, ktoré viedli k opuchu a mozgovej smrti. V ich správe sa tiež uvádza, že k zastaveniu činnosti srdca došlo až v dôsledku injekčne podaného neuroleptika – látky, ktorá sa podáva v prípade psychotických porúch.

Advokátka kancelária Cottyn, ktorá zastupuje Slovenskú republiku v konaní, však konštatovala, že vyšetrovanie pokračuje.

VIDEO: Roman Behúl bol pritom, keď Chovanca brali z lietadla.

Ohradila sa aj vdova Henrieta Chovancová. V stanovisku, ktoré napísali právnici, ktorí rodinu zastupujú, konštatuje, že unikla správa od kolégia súdnych znalcov, v ktorej sú nepravdivé údaje. „Majú vážne výhrady k uniknutej správe – k jej obsahu a tiež k nezvyčajnému tónu posudku. V ňom kolégium súdnych znalcov neváhalo výslovne spochybniť kompetentnosť odborníkov navrhnutých poškodenou stranou, ktorí sú v danej oblasti renomovanými odborníkmi,“ uviedli právnici rodiny s tým, že dôvera poškodenej strany v súdne vyšetrovanie je „trvalo narušená“.

„Už len to, že kolégium odborníkov vypracovalo predbežnú správu o príčine smrti až po štyroch rokoch, by malo vyvolávať otázky. Spôsob, akým sa toto vyšetrovanie vedie, je hanebný. Poškodená strana bude naďalej reagovať tam, kde by sa mala viesť diskusia – v súdnej sieni,“ podotkli advokáti. Doplnili, že budú žiadať, aby bol spis odňatý vyšetrovaciemu sudcovi v Charleroi.